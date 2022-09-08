الخميس 08 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

8 مصابين بتصادم سيارتين في المنوفية

ارشيفية
ارشيفية
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أصيب منذ قليل 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة أخرى على طريق كفر داود السادات بمحافظة المنوفية، وتم نقلهم إلى مستشفى السادات العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، يفيد من وقوع حادث تصادم ومصابين.

بالانتقال الفورى والفحص تبين إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة أخرى على طريق كفر داود السادات بمحافظة المنوفية، على تم الدفع 4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور محمد سعدية مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، وتحت إشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام الإسعاف، وتم نقلهم إلى مستشفى السادات العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم سيارة ميكروباص طريق كفر داود المنوفية مركز شرطة السادات

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