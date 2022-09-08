واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليوم ليسجل الذهب عيار 21 – أكثر عيارات الذهب تداولًا في السوق المصري- 1111 جنيها للشراء بعد أن سجل عيار 21 أمس 1107 جنيهات، مرتفعًا ثلاثة جنيهات خلال ساعات قليلة.

كما ارتفعت أسعار الذهب العالمية مدعومة بعمليات شراء من المستثمرين بعد أن انخفضت الأسبوع الماضي لأقل سعر لها منذ عدة أشهر، وتعرض "الدستور"، في التقرير التالي، أسعار الذهب اليوم الخميس 8-9-2022، وأسعار الذهب العالمية.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية وجاءت كالتالي:

عيار بيع شراء أسعار الذهب عيار 24 1,265 جنيها مصريا 1,270 جنيها مصريا أسعار الذهب عيار 22 1,160 جنيها مصريا 1,164 جنيها مصريا أسعار الذهب عيار 21 1,107 جنيهات مصرية شراء 1,111 جنيها مصريا أسعار الذهب عيار 18 949 جنيها مصريا شراء 952 جنيها مصريا أسعار الذهب عيار 14 738 جنيها مصريا شراء 741 جنيها مصريا أسعار الذهب عيار 12 633 جنيه مصري شراء 635 جنيها مصريا الاونصة 39,346 جنيها مصريا شراء 39,488 جنيها مصريا الجنيه الذهب 8,856 جنيها مصريا شراء 8,888 جنيها مصريا الكيلو 1,265,143 جنيها مصريا شراء 1,269,714 جنيها مصريا

أسعار الذهب في سوق المال

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 1,065 جنيها $55.25 سعر الذهب عيار 22 976.06 جنيهات $50.65 اسعار الذهب عيار 21 931.71 جنيها $48.35 اسعار الذهب عيار 18 798.60 جنيها $41.44 سعر الذهب عيار 14 621.13 جنيها $32.23 سعر الذهب عيار 12 532.39 جنيها $27.63 سعر الذهب عيار 9 399.30 جنيها $20.72 اسعار أوقية الذهب 33,115 جنيها $1,718 اسعار جنيه الذهب 7,454 جنيها $386.76 اسعار كيلو الذهب 1,064,788 جنيها $55,251

أسعار الذهب العالمية

ارتفعت أسعار الذهب العالمية بدعم من مشتريات بعض المستثمرين للاستفادة من الخسائر التي منيت بها أسعار الذهب العالمية مؤخرا، سوارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1716.59 دولار للأوقية (الأونصة) ، وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.9 بالمئة أيضا لتسجل عند التسوية 1727.80 دولار للأوقية.