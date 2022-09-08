الخميس 08 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس 8-9-2022

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليوم ليسجل الذهب عيار 21 – أكثر عيارات الذهب تداولًا في السوق المصري- 1111 جنيها للشراء بعد أن سجل عيار 21 أمس 1107 جنيهات، مرتفعًا ثلاثة جنيهات خلال ساعات قليلة.

كما ارتفعت أسعار الذهب العالمية مدعومة بعمليات شراء من المستثمرين بعد أن انخفضت الأسبوع الماضي لأقل سعر لها منذ عدة أشهر، وتعرض "الدستور"، في التقرير التالي، أسعار الذهب اليوم الخميس 8-9-2022، وأسعار الذهب العالمية.

 

أسعار الذهب اليوم 

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية وجاءت كالتالي: 

 

 عيار بيع شراء 
أسعار الذهب عيار 24 1,265 جنيها مصريا1,270 جنيها مصريا
أسعار الذهب عيار 221,160 جنيها مصريا1,164 جنيها مصريا
أسعار الذهب عيار 21 1,107 جنيهات مصرية شراء 1,111 جنيها مصريا
أسعار الذهب عيار 18949 جنيها مصرياشراء 952 جنيها مصريا
أسعار الذهب عيار 14738 جنيها مصرياشراء 741 جنيها مصريا
أسعار الذهب عيار 12633 جنيه مصريشراء 635 جنيها مصريا
الاونصة39,346 جنيها مصرياشراء 39,488 جنيها مصريا
الجنيه الذهب8,856 جنيها مصرياشراء 8,888 جنيها مصريا
الكيلو1,265,143 جنيها مصرياشراء 1,269,714 جنيها مصريا

 

 

أسعار الذهب في سوق المال 

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 241,065 جنيها$55.25
سعر الذهب عيار 22976.06 جنيهات$50.65
اسعار الذهب عيار 21931.71 جنيها$48.35
اسعار الذهب عيار 18798.60 جنيها$41.44
سعر الذهب عيار 14621.13 جنيها$32.23
سعر الذهب عيار 12532.39 جنيها$27.63
سعر الذهب عيار 9399.30 جنيها$20.72
اسعار أوقية الذهب33,115 جنيها$1,718
اسعار جنيه الذهب7,454 جنيها$386.76
اسعار كيلو الذهب1,064,788 جنيها$55,251

 

 

 

أسعار الذهب العالمية 

ارتفعت أسعار الذهب العالمية  بدعم من مشتريات  بعض المستثمرين للاستفادة من الخسائر التي منيت  بها أسعار الذهب العالمية مؤخرا، سوارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1716.59 دولار للأوقية (الأونصة) ، وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.9 بالمئة أيضا لتسجل عند التسوية 1727.80 دولار للأوقية.

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وائل لطفي

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