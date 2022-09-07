الأربعاء 07 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس سائق أشعل النار فى عامل محطة وقود بعين شمس

حبس سائق
حبس سائق
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أمرت نيابة عين شمس الجزئية، اليوم الأربعاء، بحبس سائق «توك توك»، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة قيامه بإشعال النيران فى عامل بسبب خلاف بينهما أثناء تزويد الوقود، وكلفت بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي على عامل بمحطة وقود بالقاهرة.

والبداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغًا يفيد بحدوث مشادة كلامية بين عامل بإحدى محطات الوقود وسائق مركبة "توك توك" أثناء قيام السائق بتزويد المركبة بالوقود، فقام على إثر ذلك الأخير بإلقاء زجاجة بداخلها مادة معجلة للاشتعال "سائل البنزين" تجاه العامل وإضرام النيران به، نتج عن ذلك إصابته بحروق متفرقة.

على الفور تم الانتقال بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير المباحث، واللواء علاء بشندى إلى محل الواقعة وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.

نيابة عين شمس الجزئية التحقيقات سائق تزويد الوقود عامل تحريات المباحث الجنائية

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