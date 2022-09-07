الأربعاء 07 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سكرتير اللجنة المجمعية لخدمة السجون بالكنيسة: مؤتمر «اسندني» لخدمة الفئات الذين ليس لهم أحد

الأنبا دوماديوس
الأنبا دوماديوس
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يواصل مؤتمر اللجنة المجمعية لخدمة السجون والمشردين، بالمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فعالياته لليوم الثاني على التوالي، برعاية الأنبا دوماديوس، مقرر اللجنة وأسقف إيبارشية 6 أكتوبر، تحت شعار “اسندني” بمقر المطرانية.

من جانبه، قال القس “يوسف فهمي” سكرتير اللجنة المجمعية لخدمة السجون والمشردين إن الهدف من المؤتمر “اسندني” هو دعم جميع الفئات الذين ليس لهم أحد، من مشردين ولاجئين ومسجونين.

وأوضح سكرتير اللجنة المجمعية في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن اختيار شعار المؤتمر “اسندني” جاء بسبب الموضوعات التي يناقشها، ومن بينها موضوعات نفسية، نقدم خلالها تدريب الخدام الذين ليس لهم أحد من هذه الخدمات على الدعم النفسي  للمخدومين، خاصة مع الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة التي يواجهها العالم بالوقت الراهن.

 وتابع أن غالبية البشر يعانون من ضغوط نفسية تؤدى إلى أمراض نفسية وظروف مؤلمة تدفع عدد كبير الى التفكير في الانتحار، خاصة، خدمات الذين ليس لهم أحد من مشردين ومسجونين وأسرهم واللاجئين.

وشارك في المؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدار 3 أيام، الدكتورة نهى طلعت، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين سر التحالف الوطني للجمعيات الأهلية.

مؤتمر اللجنة المجمعية المجمع المقدس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الانبا دوماديوس اللجنة المجمعية خدمة السجون

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