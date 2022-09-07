الأربعاء 07 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

4 أكتوبر.. الحكم على 26 متهمًا بالاستيلاء على 123 مليون جنيه بسوهاج

محكمة
محكمة
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حجزت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، الحكم على 26 متهمًا بينهم 5 محبوسين والمتهمين بالاستيلاء على مبلغ 123 مليون جنيه من أموال مديرية أمن سوهاج إلى جلسة 4 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد الليثي، ووئام سامي نجيب، بأمانة سر سيد على بكر.

وترجع وقائع القضية بدائرة قسم ثان سوهاج، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى الخامس بتحرير عدد 205 أذونات صرف، لصرف مبلغ 89 مليون جنيه من مكتب بريد ناصر وتحرير 86 شيكا لصرف 28 مليون جنيه من حساب مديرية أمن سوهاج بدون مستندات، كما قام المتهمان السادس والسابع باعتبارهما صاحبا حق التوقيع المعتمد لدى تلك الجهات بالتوقيع على تلك الأذون وقام المتهمون من التاسع حتى الحادي عشر بصرف المبالغ المستولى عليها من مكتب بريد ناصر والبنك الأهلى فرع الفتح.

كما وافق المتهمان الثانى عشر والثالث عشر على صرف بعض الأذون بالرغم من عدم استيفائهما الشق القانونى المطلوب وارتبطت هذه الجريمة بجريمتى التزوير فى محررات رسمية وهى اذن الصرف والشيكات الخاصة بجهة عملهم وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة حقيقية.

كما قام المتهمون من الرابع عشر وحتى الرابع والعشرين بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والخامس والسادس والسابع والثانى عشر والثالث عشر فى ارتكاب الجريمة بأن استحصلوا منهم على شيكات وأذون الصرف وتقدموا بها إلى البنك الأهلى ومكتب بريد ناصر.

كما تسببا المتهمون الخامس والعشرون والسادس والعشرون بصفتهما موظفين عمومين بخطئهما في الحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التى يعملان بها والإهمال فى أداء وظيفتهما بأن قاما بالتوقيع على بعض أذون الصرف والشيكات كتوقيع أول دون التحقق من وجود مستندات الصرف وترتب على ذلك ضرر جسيم بأموال مديرية أمن سوهاج بمبلغ 53 مليون جنيه و191 ألف جنيه.

محكمة جنايات سوهاج الحكم أكتوبر مديرية أمن سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

فقاقيع الهواء

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