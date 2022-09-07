استقرار بسبب الركود.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022

كان متوقع أن تزداد أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت مع بداية سبتمبر الجاري في التحديثات الربع سنوية لأسعار الحديد والأسمنت، لكن هناك حالة من الركود أصابت السوق في الأسابيع الأخيرة، وقل الإقبال على شراء السلعتين، لاسيما من قبل المستثمرين الأجانب بعد رفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.



سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022

استقرار متواصل في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 7-9-2022 بالأسواق المحلية على مدار الأسبوع الحالي على خلفية هدوء الطلب والدولار أمام الجنيه المصري، مع مطالب بضرورة دعم الصناعات من جانب الحكومة خلال الفترة المقبلة والعمل على فتح أسواق تصديرية، في ظل ترقب الجميع تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء من جانب الحكومة والبرلمان.

سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر

ويتصدر البحث عن سعر مواد البناء محركات البحث العالمية من قبل المطورين والعقاريين، لاسيما أن أسعار الحديد والأسمنت تشكل الجزء الأكبر من عملية التشييد، بالتزامن مع استقرار حديد التسليح في الأسواق المحلية للشهر الثالث، ويتوقع أن ترتفع الأسعار الفترة المقبلة مع ضبابية في المشهد عالميًّا ومحليًّا في سوق المعادن، بالتزامن مع تثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة، بالإضافة لقطع روسيا الغاز عن بعض الدول الأوروبية، ما يتسبب في عدم وضوح الرؤية للقطاع.

أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق

في هذا السياق أوضحت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية أن سوق الحديد تشهد نقص المعروض وتراجع الطلب مع انخفاض حركة البناء، لارتفاع الأسعار بشكل مُبالغ فيه مؤخرًا، مبينة أن سعر الحديد اليوم يتراوح بين 17400 و17900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، مع اختلاف السعر من شركة لأخرى، ومن محافظة لأخرى نتيجة قيمة النولون.

فيما يتراوح سعر طن حديد التسليح للمستهلك النهائي بين 17600 و18200 جنيه للطن شامل نولون النقل، وقد يزداد السعر للمحافظات الحدودية.

فيما قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك انخفاضًا في الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع؛ على خلفية سماح جهاز حماية المنافسة لمصانع الأسمنت بخفض طاقتها الإنتاجية، موضحًا أن مصر تمتلك القدرة على التصدير من الأسمنت بكميات كبيرة للخارج، كما تمتلك مخزونًا إستراتيجيًّا جيدًا من الأسمنت مع قدرة عالية من المصانع التي تؤهلنا للتصدير بكميات كبيرة.

سعر الأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022

وأوضح الزيني أن هناك استقرارًا في أسعار الأسمنت أيضًا بسبب استقرار الأسعار العالمية ولا توجد أية مؤشرات على الارتفاع حتى الآن.

وكشف أن أسعار الأسمنت المتداولة في السوق، اليوم الأربعاء، تتراوح بين 1300 جنيه للطن حتى 1450 جنيهًا أرض المصنع.

بينما سجلت أسعار الأسمنت للمستهلك سعرًا يتراوح من 1500 جنيه وحتى 1600 جنيه أقصى سعر.