إصابة 8 فى انقلاب سيارة على طريق «سوهاج - البحر الأحمر» الصحراوى

شهد الطريق الصحراوى الشرقى "سوهاج - البحر الأحمر" دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج مساء اليوم الثلاثاء، انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق، عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ونتج عن الحادث إصابة 8 من مستقلى الميكروباص، تم نقلهم جميعا للمستشفى لتلقى العلاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى "سوهاج - البحر الأحمر"، دائرة مركز شرطة أخميم ووجود مصابين.

بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى "سوهاج - البحر الأحمر"، مما نتج عنه إصابتهم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج، وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم رفع آثاره وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.