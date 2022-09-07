دراسة جديدة تنصح الأمهات بتناول الأسماك مرتين في الأسبوع

توصلت دراسة جديدة، إلى أن النساء الحوامل يجب أن يأكلن حصتين على الأقل من الأسماك أسبوعيًا ولا يُنصح بعد الآن بتجنب بعض الأنواع.

وبحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، حذر باحثون من أن التحذيرات الحالية للحد من تناول الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق تسبب الارتباك وتقود الأمهات إلى تجنب الطعام تمامًا "ليكونوا في الجانب الآمن".

هذا يعني أنهم أكثر عرضة للإضرار بنمو أطفالهم من خلال حرمانهم من العناصر الغذائية الأساسية، مثل الأحماض الدهنية طويلة السلسلة واليود وفيتامين د والسيلينيوم.

وفحص علماء من جامعة بريستول بيانات عن 4131 امرأة حامل في المملكة المتحدة تمت متابعة نسلهن طوال فترة الطفولة، تم قياس مستويات الزئبق في دم الأم وأنسجة الحبل السري.

ولم يجد التحليل أي ارتباط سلبي بين ارتفاع مستويات الزئبق لدى الأمهات والتطور المعرفي لدى الأطفال الذين تناولت أمهاتهم الأسماك، حيث يعتقد الخبراء أن العناصر الغذائية في الطعام تحمي من المعدن.

علاوة على ذلك، فإن الأطفال الذين يولدون لأمهات يأكلون السمك عادة ما يكون لديهم معدل ذكاء أعلى وكان أداؤهم أفضل في اختبارات الرياضيات والعلوم.

ولفت موقع "NHS"، إلى أن النساء الحوامل يجب ألا يأكلن أكثر من حصتين من الأسماك الزيتية ولا يزيد عن شريحتين من التونة في الأسبوع.

كما ينص على تجنب سمك أبو سيف والمحار النيئ، مضيفًا: "يجب على النساء الحوامل والمرضعات تجنب بعض أنواع الأسماك والحد من الكمية التي يأكلونها من بعض الأنواع الأخرى.

هذا بسبب مستويات الزئبق والملوثات التي يمكن أن تحتويها بعض الأسماك. إذا كنت تأكل الكثير من الزئبق ، فقد يكون ضارًا لجنينك.

"إذا لم تأكل السمك ، فهناك بعض الأدلة على أن مستوى الزئبق لديها يمكن أن يكون له تأثير ضار على الطفل."

وجرى تمويل الدراسة من قبل مجلس البحوث الطبية في المملكة المتحدة ومؤسسة ويلكوم ترست البريطانية.