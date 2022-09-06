إسرائيل تدعو إلى اتخاذ إجراءات عملية ضد إيران

دعا الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوج، اليوم الثلاثاء، إلى اتخاذ إجراءات عملية ضد إيران، ومنعها من التحول إلى دولة نووية.

وألقى الرئيس الإسرائيلي خطابًا أمام مجلس النواب الألماني، قائلا إن الشعب اليهودي يتذكر دائمًا رعب النظام النازي على الأراضي الألمانية، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وتابع: "التهديدات لتدمير إسرائيل لا يمكن تصورها، وامتلاك أسلحة الدمار الشامل من قبل دولة عضو في الأمم المتحدة تدعو كل يوم إلى تدمير دولة عضو أخرى هو ببساطة أمر لا يمكن تخيله".

وأكد أن الأطراف التي تهدد وجود إسرائيل- في إشارة إلى إيران- لا يحق لهم توقيع اتفاقيات تقويها، أو الحصول على مزايا وأموال، أو تقديم تنازلات لهم تحت أي ظرف.

وتسعى إسرائيل إلى منع إحياء الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والقوى العالمية.