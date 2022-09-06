غرق شاب أثناء الاستحمام في ترعة بالدقهلية

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة بني عبيد بفيد بوصول بلاغ من شرطة النجدة غرق شاب يدعى أحمد عبد الهادي عبد الحي، 18 عاما، مقيم عزبة غازي التابعة لمركز بني عبيد بترعة السنباري.

انتقل لضباط المباحث إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين أن الشاب الفقيد كان يعمل بالأجرة في تمليص الذرة وأنهى عمله ونزل للترعة للاستحمام وغرق بها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابه العامه بالواقعة، تم نقل الجثمان لمستشفى بني عبيد وجار إنهاء الإجراءات واستخراج تصريح الدفن.