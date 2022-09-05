الرئيس السيسى يوجّه بتسيير جسر برى لتقديم دعم إنسانى وطبى للأشقاء فى السودان

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتقديم كل سبل الدعم الممكنة إلى الشعب السوداني الشقيق في ظل تداعيات أزمة السيول التي اجتاحت عددا من المناطق في جمهورية السودان.

وفي ضوء ما سبق، قامت أجهزة الدولة المصرية بتسيير جسر بري يحتوى على مواد غذائية وأدوية ومساعدات إنسانية وطبية، بإجمالي 90 شاحنة نقل، للأشقاء في جمهورية السودان، ضمن جسر بري متواصل مع جمهورية السودان الشقيق.

وجاء تسيير الجسر البرى بتوجيهات من الرئيس السيسى، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء، وتأكيدًا على عمق العلاقات المصرية السودانية المتميزة التي تحظى بكل التقدير والاحترام لكلا الجانبين.

ويواجه السودان كارثة الفيضانات المدمرة التي حلت على البلاد منذ قرابة الشهر، تاركة خلفها مئات من القتلى وآلاف من المنازل المدمرة.

ووفق آخر إحصائية، ارتفع عدد ضحايا الفيضانات الناجمة عن السيول في البلاد إلى 112 قتيلاً.