الإثنين 05 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

«كويسة في عين نفسي».. آخر ما قالته أماني على فيسبوك قبل مقتلها

أماني والقاتل
أماني والقاتل
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عثرت الأجهزة الأمنية على جثمان مرتكب واقعة التعدى على إحدى الفتيات بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية بسلاح نارى (فرد خرطوش محلى الصنع) ما أدى إلى وفاتها بطريق "مصر/ إسكندرية الزراعى" بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية منتحراً بذات السلاح النارى السابق استخدامه فى ارتكاب الواقعة.

وخيمت حالة من الحزن على أهالي قرية طوخ طنبشا، التابعة لدائرة مركز بركة السبع في محافظة المنوفية، وذلك بعدما شهدت القرية قتل طالبة جامعية بكلية التربية الرياضية تدعى أماني الجزار بإطلاق خرطوش عليها من قِبل شاب.

كان آخر منشور قامت الضحية بنشره على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قبل وفاتها بنحو 22 ساعة: "أنا شخص كويس في عين نفسي أما عينك فحطلها قطرة وسيبها فترة".

بدأت القصة بوصول الطالبة "أماني.ع.ا"، 19 سنة، طالبة بكلية التربية الرياضية، إلى مستشفى بركة السبع المركزي، مصابة بطلق خرطوش في الظهر، توفت على إثرها لينتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وبالفحص تبيّن قيام شاب يدعى "أ.ف.ع" بإطلاق النار عليها ولاذ بالفرار.

وتحولت صفحة المجني عليها "أماني" إلى دفتر من النعي من أقاربها وأصدقائها، حيث أكدوا أن وفاة أماني صدمة كبيرة لهم، مطالبين بالدعاء لها بالمغفرة والرحمة، فيما شبه آخرون قصتها بقضية نيرة أشرف طالبة المنصورة التي تعرضت للقتل أمام الحرم الجامعي على يد أحد أبناء قريتها لرفضها الارتباط به.

وقبل أن ينتحر قاتل أماني، طالب رواد مواقع «فيسبوك» بسرعة القبض على المتهم وتقديمه للمحاكمة؛ لأخذ حقها وإعدامه لأن الواقعة تعد قتل عمد وعقوبتها حسب القانون المصري الإعدام شنقًا.

اجهزة الامن أهالي قرية أجهزة الأم ارتكاب الواقعة الأجهزة الأمنية التربية الرياضية البلاغ الامن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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