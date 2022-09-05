«الفيسبوك قلبها جد».. القصة الكاملة لصورة هتلر المثيرة للجدل على «السوشيال ميديا»

جدل كبير صاحبه سخرية خلال الساعات الماضية، وذلك عقب انتشار صورة لطفل صغير بصحبة شاب يشبه الزعيم النازي هتلر كثيرا، بل وظهر مع الطفل أيضًا وهو ممسك لكتاب "كفاحي" الذي ألفه هتلر.

ورغم أن الصور جاءت في إطار دعائي للتعبير عن ضرورة حب الأطفال للقيادة والسيارات، إلا أنها أثارت جدلا كبيرًا بسبب ظهور شخص يشبه هتلر كثيرا، بل وازداد الأمر صعوبة حين حذف موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الصورة لعدم ملائمتها المعايير، ما جعل الصورة يتم تداولها على نطاق واسع لتتخذ إدارة "فيسبوك" قرارا على الفور بحذف الصورة فور نشرها على أي حساب.. فما القصة؟.

- كيف انتشرت الصورة ؟

"دلالة على جهل".. كان هذا هو التعليق المتداول في بادئ الأمر حين انتشرت هذه الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي كافة و"فيسبوك" خاصة، حيث ظن البعض في البداية أن هذا الشاب يريد التشبه بهتلر ويريد أيضًا الترويج لكتاب "كفاحي" ما دفع الجميع إلى وصفه بـ "الجاهل" مضيفين أن الأمر قد يزداد تعقيدا إذا حاول الشاب إقناع من حوله بأنه "شبيه هتلر".

- حدث عن السيارات في مدينة نصر

حقيقة الأمر أن الصورة التي نُشرت لطفل بصحبة هتلر كانت ضمن ألبوم نشر عبر صفحة تهدف إلى جذب الشباب والمراهقين إلى مجال السيارات والاهتمام بها، بدلًا من انسياقهم في طرق أخرى مثل الإدمان، حيث كانت الصورة المنتشر ضمن حدث تابع للصفحة، للسيارات المعدلة ذات الشكل الملفت والقريبة على الأرض، وكان بتاريخ 26 أغسطس الماضي، في مدينة نصر.

أما "هتلر" الذي ظهر في الصورة فهو أحد الحاضرين لهذا الحدث حيث ارتدى ملابس "هتلر" وأحضر الكتاب كنوعٍ من "الهزار" والسخرية بما يليق مع أجواء الحدث الشبابية، وعلى الفور التقط معه الطفل الصورة التي رفعوها ضمن ألبوم يوثق الحدث عبر صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".