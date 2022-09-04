ارتفعت اليوم أسعار السجائر في مصر بعد أن أكدت الشركة الشرقية إيسترن كومباني عن لائحة الأسعار الجديدة الخاصة بسعر البيع للمستهلك، ويستهلك المصريون 4 مليارات علبة سجائر بإجمالي 85 مليار سيجارة، و50 ألف طن معسل سنويًا بقيمة تصل إلى 75 مليار جنيه.

كانت إيرادات شركة إيسترن كومباني قد ارتفعت خلال الفترة إلى 12.8 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 12 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

ويعرض الدستور في اليوم الأول لتطبيق قرار زيادة أسعار السجائر، أسعار السجائر اليوم فى مصر بعد الزيادة.

أسعار السجائر اليوم فى مصر بعد الزيادة

بوكس 10 ارتفع سعر بيعها للمستهلك من 10 جنيهات إلى 13 جنيها كليوباترا كينج سايز ارتفع سعر بيعها للمستهلك من 20 جنيها إلى 20.5 جنيه. كليوباترا سوفت كويت ارتفع سعر بيعها للمستهلك من 20 جنيها إلى 21 جنيها. بوسطن/بلمونت ارتفع سعر بيعها للمستهلك من 20 جنيها إلى 22 جنيها. كليوباترا بوكس( أبيض/ألوان) ارتفع سعر بيعها للمستهلك من 20 جنيها إلى 22 جنيها.

كليوباترا سوبر ارتفع سعر بيعها للمستهلك من 20 جنيها إلى 23 جنيها. مونديال (أحمر- أزرق-سيلفر) ارتفع سعر بيعها للمستهلك من 20 جنيها إلى 23 جنيها. مونديال سويتش (منتول/بلوبيري) ارتفع سعر بيعها للمستهلك من 20 جنيها إلى 24 جنيها. كليوباترا بلاك ارتفع سعر بيعها للمستهلك من 20 جنيها إلى 24 جنيها. ماتوسيان سوبر ارتفع سعر بيعها للمستهلك من 20 جنيها إلى 24 جنيها.

زيادة أسعار السجائر

وعن أسباب زيادة أسعار السجائر، قال إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات في بيانه، اليوم الأحد، إن الزيادة جاءت أقل بكثير من توقعات التجار بالسوق، مشيرا إلى أن غالبية التجار قاموا بتخزين السجائر انتظارا لهذه الزيادات التي جاءت أقل من توقعاتهم.

وأشار إمبابى، إلى أن شركة إيسترن كومباني قد أخطرتهم بزيادة أسعار السجائر جنيهين لأغلب أنواع السجائر، تنفيذا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وفقا لنظام التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018.