الأحد 04 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

استمرار حبس مستريح الإسكندرية 15 يومًا

حبس
حبس
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أصدرت النيابة العامة بالإسكندرية، اليوم، قرارا باستمرار حبس صاحب شركة مقاولات 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 17 مليون جنيه بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري، مقابل حصولهم على أرباح شهرية وامتنع عن السداد.

كما طلبت النيابة سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال الضحايا عن الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحب شركة للمقاولات والاستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية من أصل المبالغ المودعة لديه، مما مكنه من الاستيلاء على مبلغ مالي بلغ نحو 17 مليون جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها التي وعد بتوزيعها، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين وألقي القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

الجريمة المنظمة الاستثمار العقاري الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة استمرار حبس 15 يوما على ذمة التحقيقات استثمار العقاري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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