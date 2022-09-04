الأحد 04 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

المؤبد لعاطل يروج «حشيش وأقراص مخدرة» في الإسكندرية

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد محمود باشا، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد، وغرامة مالية مائة ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المخدرات.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 9621 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة، يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من المخدرات بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أنه عقب معلومات بقيام المتهم "إ.ر.ف" عاطل، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وبتحديد مكان المتهم ابصرته القوة محرزا علبة سجائر وعند مشاهدته القوة لاذا بالفرار والقي بالعلبة في الطريق.

وبفض محتوياتها تبين أن بداخلها 12 قطعة حشيش و30 قرصا مخدرا، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضها علي النيابة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.

المخدرات الاتجار السجن المؤبد معاقبة محكمة جنايات الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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