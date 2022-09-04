الأحد 04 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

السيطرة على حريق مطعم في المندرة بالإسكندرية

حريق
حريق
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق اندلع بمطعم مشويات في منطقة المندرة قبلي بحي المنتزه ثان، وذلك دون حدوث أي إصابات بين العاملين.

وكان قسم شرطة المنتزه ثان، تلقى بلاغًا، يفيد نشوب حريق بأحد المحال بشارع المهداوي بمنطقة المندرة قبلي، وعلى الفور انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية، نشوب حريق بمطعم مشويات أسفل عقار بالشارع المشار إليه، مما أسفر عن تلفيات محدودة وتصاعد ألسنة الدخان، دون حدوث إصابات. 

وتحرر المحضر بقسم شرطة المنتزه ثان، وجاري العرض على النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

مطعم مشويات حريق السيطرة إصابات الإسكندرية قوات الحماية المدنية قسم شرطة المنتزة ثان

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وائل لطفي

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