الأحد 04 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

حريق بمخلفات عيادات مستشفى التأمين الصحي في بنها

حريق
حريق
ads

سيطرت قوات الحماية المدنية في القليوبية، الأحد، على حريق محدود بمبنى العيادات في مستشفى التأمين الصحي ببنها، دون خسائر بشرية.

وتبين نشوب الحريق في بعض المخلفات أعلى سطح المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة باندلاع حريق محدود بمستشفى التأمين الصحي ببنها، وانتقلت على الفور سيارة إطفاء وتبين اندلاع حريق محدود أعلى سطح مبنى العيادات بمستشفى التأمين الصحي، وجرى السيطرة على الحريق واخماده دون امتداده للأماكن المجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق نشوب حريق في مخلفات متواجدة أعلى سطح مبنى مستشفى التأمين الصحي ببنها، وأمرت جهات التحقيق بندب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق، وسؤال مدير المستشفى.

أماكن المجاورة مبنى العيادات مستشفى التأمين الصحي خسائر بشرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى النظر بعمق

الأكثر قراءة

«قرص منوم وسلاح أبيض».. تفاصيل واقعة قطع زوجة لعضو زوجها الذكرى بالمطرية

بالأسماء.. نقل وانتداب 23 قيادة في حركة المحليات

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 4-9-2022

الرئيس السيسى يستقبل وزير الخارجية السعودى

روسيا تحبط هجوما أوكرانيا بـ8 مسيرات على محطة زابوريجيا النووية

ابتسامة وداع وطلقة غدر.. «أمانى» تلقى مصير «نيرة» بسبب رفض الحب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

لا تسمع لاصوات الفشل!!

لواء.حمدى البطران

المتعة عند العرب

جمال-أسعد

ثقافة التكاتك

أحمد الصغير

أقوى وأرخص مساحيق غسل جرائم التاريخ.. الدين!

أسماء محفوظ

الست مش مُلزمة

محمد المعموري

التصحر.. والمعالجات الجدية للحد منها

د.أحمد الخميسى

حديث حول جورباتشوف

ماجد حبته

قلق فى المحيط الهادئ

صور

جنازة المخرج علي عبدالخالق

مؤتمر إعلان تشكيل المنتخب الوطنى

مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: هناك جنود بين مصابى حادث «حافلة غور الأردن»

إصابة 5 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار على حافلة قرب غور الأردن

تدريبات ومهام خاصة.. القبض على شبكة تجسس إسرائيلية من "البهائيين" فى إيران