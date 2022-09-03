السبت 03 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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حوادث

فريد الديب يتقدم بمذكرة نقض على حكم إعدام قاتل نيرة أشرف

فريد الديب
فريد الديب
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تقدم المحامي فريد الديب بمذكرة نقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بإعدام محمد عادل لاتهامه بقتل نيرة أشرف طالبة المنصورة أمام أبواب جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

يذكر أن الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاءالدين المري، أصدرت حكمًا بإعدام قاتل نيرة أشرف بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية.

وأوصت المحكمة في حيثيات حكمها بإذاعة الحكم على الهواء، لتحقيق الردع العام المنشود بعد تكرار حوادث الذبح ونشرها ليكون عظة لغيره.

المحامي فريد الديب جنايات المنصورة إعدام محمد عادل محافظة الدقهلية

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