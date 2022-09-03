السبت 03 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس المتهمين بقتل شاب وسرقة أمواله فى الشرقية

جريدة الدستور
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قررت نيابة مشتول السوق بالشرقية، اليوم السبت، حبس 3 أشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامهم بقتل الشاب أمجد سمير علي الغليظ، ابن مركز مشتول السوق في محافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى مشتول السوق المركزي، بوصول الشاب أمجد سمير علي الغليظ، جثة هامدة جراء إصابته إصابة بالغة في الرأس.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وبالعرض على جهات التحقيق في مركز شرطة مشتول السوق صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها ومدى وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمها.

وتبيَّن من التحريات وقوع حادث ارتطمت خلاله رأس المجني عليه بالأسفلت عقب تعرضه لتضييق الخناق من قِبل مجهولين، تربصوا به حال تحصله على أموال عبر خدمة الدفع الإلكتروني، فيما تبين أن المتهمين استغلوا خروج المجني عليه من أحد المحال التجارية، عقب استلام مبلغ من المال، وطاردوه مستقلين سيارة حتى سقط من دراجته البخارية ولقى حتفه، وتمكن الجناة من سرقة المال الذي كان بحوزة المجني عليه ولاذوا بالفرار.

وجرى ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيق.

نيابة مشتول السوق الشرقية محافظة الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

زوبعة فى فنجان!

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