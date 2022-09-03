السبت 03 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة 15 شخصًا فى انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمال بسوهاج

انقلاب سيارة نصف
انقلاب سيارة نصف نقل
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وقع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمال والحديد فى مدخل مدينة سوهاج الجديدة بناحية قرية الكولا دائرة مركز أخميم شرقى محافظة سوهاج، مما نتجت عنه إصابة 15 عاملًا تم نقل بعض المصابين للمستشفى الجامعى والبعض الآخر لمستشفى سوهاج الجامعى للعلاج.

البداية بتلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق بمدخل مدينة أخميم الجديدة ووجود مصابين.

وانتقل إلى مكان الحادث العقيد شريف طنطاوى، مأمور مركز شرطة أخميم، وحسين حبارير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، إلى مكان الحادث، وتم الدفع بالمعدات ومعدات مجلس المدينة، وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيًا.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالحديد والعمال عند قيامها بالدوران بصينية مدخل مدينة أخميم الجديدة بقرية الكولا، ونتجت عن حادث انقلاب السيارة مبدئيًا إصابة 15 شخصًا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل الحالات الخطرة إلى مستشفى سوهاج الجامعى وحالات الإصابة البسيطة إلى مستشفى أخميم المركزى.

وتم الدفع بقوات إدارة المرور وقوات تأمين الطرق إلى مكان الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، لتتولى التحقيق.. وسنوافيكم بالتفاصيل.

حادث انقلاب سيارة محملة مدينة سوهاج الجديدة مركز أخميم اللواء محمد عبدالمنعم شرباش

رئيس التحرير

وائل لطفي

زوبعة فى فنجان!

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