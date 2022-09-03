النساء أكثر عرضة لخطر فقدان تشخيص قد يكون مميتًا بمرض القلب

يحذر أطباء القلب من أن العلامات الرئيسية التي تشير إلى أن المرأة تعاني من أمراض القلب أو أنها ستعاني قريبًا من مشكلة قلبية وعائية قاتلة غالبًا ما يتم إغفالها لأنها أكثر دقة مما هي عليه عند الرجال.

وفقًا لموقع "الديلي ميل" يحذر تقرير نشرته جمعية القلب الأمريكية (AHA) من أن النساء غالبًا ما يتم تشخيصهن بأمراض القلب في وقت لاحق من الحياة مقارنة بالرجال على الرغم من عدم وجود دليل على أنهم يصابون به بالفعل في وقت لاحق، هذا يعني أنهم على الأرجح في حالة أسوأ ويبدأون العلاج في حالة أكثر تدهورًا.

تشمل الأعراض التي غالبًا ما يتم التغاضي عنها لأمراض القلب القدرة على المشي لفترة قصيرة من الوقت وصعوبة التنفس في بعض الأحيان، يحذر الخبراء في AHA أيضًا من أن بعض الأعراض التي قد تتعرض لها المرأة قريبًا من نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو قصور في القلب أو حالة قاتلة أخرى غالبًا ما يتم تجاهلها أيضًا.

أمراض القلب هي القاتل الرئيسي للأمريكيين، وتحافظ على اللقب المشكوك فيه من خلال وباء COVID-19 ، في حين أن النساء غالبًا ما يقلقن من الإصابة بسرطان الثدي ، فإن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ( CDC ) تحذر من احتمال وفاة الإناث من هذه الحالة مثل الرجال.

يقول الخبراء إن الأطباء غالبًا ما يبحثون عن أنماط معينة أثناء استعدادهم لإجراء التشخيص، بالنسبة لأمراض القلب ، تشمل العلامات الرئيسية حدوث تغييرات في القدرة على التنفس بشكل كامل أو عدم القدرة على بذل نفس القدر من الجهد.

يمكن أن يكون الأطباء بطيئين في التعرف على هذه الأعراض لدى النساء، هذا يمكن أن يزيد بشكل كبير من مخاطر الوفاة من المرض.

بمجرد أن يعلم الشخص أنه مصاب بأمراض القلب، يمكنه البدء في إجراء تغييرات في نمط الحياة وتناول الأدوية التي تساعد على إبطاء تقدم المرض.

في حين أنه لا يوجد علاج معروف له ، يمكن لأي شخص أن يطيل عمره بشكل كبير بعد تشخيص مرض القلب بالتدخل الطبي.

ويحذر الخبراء من أن المرأة التي تعاني من نوبة قلبية غالبا ما تشعر بالغثيان وخفة الرأس والتعب والتعرق البارد قبل الحدث.

قبل السكتة الدماغية، ستعاني المرأة من صداع شديد وتغير في الحالة العقلية أكثر من الرجال في كثير من الأحيان مما يؤدي إلى الإصابة به.

غالبًا ما يتراكم قصور القلب لأسابيع قبل أن يصل إلى نقطة حرجة تتطلب دخول المستشفى.

قد تعاني النساء أيضًا من أعراض الاكتئاب والقلق خلال الفترة التي تسبق الإصابة بقصور القلب ، مما قد يتسبب في حدوث ارتباك أو سلوك غريب.

كلما تم التعرف على هذه الأعراض في وقت مبكر على أنها مشكلة قلبية وعائية محتملة ، كلما أسرع الطبيب في التدخل من خلال الرعاية الطبية المنقذة للحياة.

يحذر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) من أن حوالي 20 في المائة من النساء الأمريكيات سيموتن بسبب قصور القلب ، متجاوزين الآخرين الذين يتحدثون عن مخاطر مثل سرطان الثدي.

أفاد الكثيرون أن الأعراض الطبية للمرأة غالبًا ما لا يتم أخذها على محمل الجد مثل الرجال ، وهي مشكلة يمكن أن تكون لها نتائج قاتلة.

في حين أن أمراض القلب هي السبب الرئيسي لوفاة النساء في أمريكا ، وجدت دراسة استقصائية أن خُمس أطباء الرعاية الأولية و 42 في المائة فقط من أطباء القلب يشعرون أنهم يستطيعون تقييم صحة قلب المرأة بشكل صحيح .

وجدت دراسة بريطانية عام 2018 أن فشل الأطباء في اكتشاف النوبات القلبية لدى النساء أدى إلى زيادة معدل الوفيات بين النساء مقارنة بالرجال.