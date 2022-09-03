السبت 03 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

حادث
حادث
ads

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم على طريق “بلبيس- العاشر من رمضان” بالشرقية، بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم. 

البداية بتلقي اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد من غرفة عمليات محافظة الشرقية، يفيد بورود بلاغ بوقوع  حادث تصادم بطريق" بلبيس- العاشر من رمضان" وتبين من الفحص تصادم سيارة بيجو بأتوبيس،  مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بسحجات وكدمات.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس، لتلقي الإسعافات الأولية، تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية.

حادث تصادم بلبيس- العاشر من رمضان اصابة 5 اشخاص سحجات وكدمات مستشفى بلبيس

رئيس التحرير

وائل لطفي

زوبعة فى فنجان!

الأكثر قراءة

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022.. تفاصيل

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي الدور الثاني 2022 برقم الجلوس

وفاة فتاة أثناء إزالة وسيلة منع حمل فى دمياط

الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 على موقع الدستور

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار البيض والفراخ اليوم السبت 3-9-2022

كشف حساب الاقتصاد المصرى خلال 8 سنوات يثبت قوته ومرونته فى مواجهة الأزمات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مقام راحل «1»

د.كريمة الحفناوى

ماذا تريد المرأة من الحوار الوطنى؟

سارة شريف

50 ألف رسالة

ماجد حبته

أطفال العلوم النووية!

محمد عبدالعزيز

رؤية عربية للعاصمة الإدارية

مؤمن المحمدي

بدر وبدرية

الحسين عبدالرازق

حزب الكارهين وحرب الشائعات!

فهمى عبدالسلام يكتب: عباس محمود العقاد... مضروبًا!

صور

مؤتمر إعلان تشكيل المنتخب الوطنى

مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا فى الدورى المصرى

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تُحمّل إسرائيل مسئولية وفاة أسير داخل سجونها.. وتطالب بتحقيق دولى

كيف تتحرك إسرائيل فى الملف النووى الإيرانى؟

أزمة «الغذاء الملوث» تضرب إسرائيل: «ثعابين وفئران وعفن» داخل الأكياس (صور)