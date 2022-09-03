إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم على طريق “بلبيس- العاشر من رمضان” بالشرقية، بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقي اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد من غرفة عمليات محافظة الشرقية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بطريق" بلبيس- العاشر من رمضان" وتبين من الفحص تصادم سيارة بيجو بأتوبيس، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بسحجات وكدمات.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس، لتلقي الإسعافات الأولية، تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية.