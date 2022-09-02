القوات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية

نفذت القوات الإسرائيلية عدة اعتقالات ضد المواطنين الفلسطينيين داخل الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، عن اعتقال قوات الجيش وجهاز الأمن العام «الشاباك» وحرس الحدود، ثلاثة فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن القوات صادرت أسلحة وذخيرة، فيما تعرضت القوات لإطلاق نار دون وقوع إصابات.

وكذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، الجمعة، فلسطينيًا من جنوب جنين، عقب مداهمة منزله، وكثفت وجودها العسكري هنا، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

واقتحمت قوات الاحتلال مدخل بلدة «برقين» غرب جنين، كما شنت حملة تفتيش بين كروم الزيتون، ومحيط حاجز «الجلمة»، ما أدى لاندلاع مواجهات، كما كثفت من تواجدها في عدة مناطق بالمحافظة.