أسعار الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 2-9-2022

تراجعت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة، في أغلب الأسواق بقيمة جنيه واحد في الكيلو، وسجلت أسعار الدواجن البيضاء من 28 جنيهًا إلى 29 جنيهًا في أغلب الأسواق.

وكانت أسعار الدواجن قد بدأت في الارتفاع منذ بداية أبريل الماضي مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، ثم تراجعت مرة ثانية، وظلت متذبذبة بين 28 و 35 جنيهًا، واختلفت الأسعار يوميًا حسب بورصات الدواجن، كما يختلف سعرها من بورصة الدواجن حتى تصل إلى المستهلك.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم الجمعة في مصر:

أسعار الدواجن اليوم

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر أسعار الدواجن البيضاء كيلو 28.00 جنيهًا 29.00 جنيهًا أسعار الدواجن الساسو كيلو 47.00 جنيهًا 48.00 جنيهًا أسعار الدواجن البلدي كيلو 35.00 جنيهًا 36.00 جنيهًا لحم أمهات أبيض كيلو 20.00 جنيه 21.00 جنيهًا

أسعار الكتاكيت اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت أبيض يوم 05.25 جنيه 05.50 جنيه كتكوت ساسو يوم 05.00 جنيه 05.50 جنيه كتكوت بلدي يوم 03.00 جنيه 03.25 جنيه

أسعار البط والرومي

كتكوت بط فرنساوي يوم 06.50 جنيه 07.50 جنيه كتكوت بط مسكوفي يوم 14.00 جنيهًا 15.00 جنيهًا كتكوت بط مولارد يوم 15.00 جنيهًا 15.50 جنيه لحم بط فرنساوي – 24.00 جنيهًا 24.50 جنيه لحم بط مسكوفي – 47.00 جنيهًا 47.25 جنيه لحم بط مولارد – 31.00 جنيهًا 32.50 جنيه كتكوت رومي أسمر يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيهًا كتكوت رومي بوم شهر 16.00 جنيهًا 16.50 جنيه كتكوت رومي برونزي يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيهًا كتكوت رومي برونزي 500 جرام 45 يوم 44.00 جنيهًا 44.50 جنيه

كتكوت سمان أسمر بري يوم 02.25 جنيه 02.50 جنيه كتكوت سمان أبيض هجين يوم 02.75 جنيه 03.00 جنيه كتكوت سمان هجين بياض 14 يوم 05.50 جنيه 06.00 جنيه

أسعار البيض اليوم