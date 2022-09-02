الجمعة 02 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 2-9-2022

دواجن
دواجن
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تراجعت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة، في أغلب الأسواق بقيمة جنيه واحد في الكيلو، وسجلت أسعار الدواجن البيضاء من 28 جنيهًا إلى 29 جنيهًا في أغلب الأسواق.

وكانت أسعار الدواجن قد بدأت في الارتفاع منذ بداية أبريل الماضي مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، ثم تراجعت مرة ثانية، وظلت متذبذبة بين 28 و 35 جنيهًا، واختلفت الأسعار يوميًا حسب بورصات الدواجن، كما يختلف سعرها من بورصة الدواجن حتى تصل إلى المستهلك.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم الجمعة في مصر:

شعبة الدواجن تكشف حقيقة ارتفاع سعر كرتونة البيض لـ 120 جنيها

أسعار الدواجن اليوم 

 

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
أسعار الدواجن البيضاءكيلو28.00 جنيهًا29.00 جنيهًا
أسعار الدواجن الساسوكيلو47.00 جنيهًا48.00 جنيهًا
أسعار الدواجن البلديكيلو35.00 جنيهًا36.00 جنيهًا
لحم أمهات أبيضكيلو20.00 جنيه21.00 جنيهًا

 

 

أسعار الكتاكيت اليوم

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«زراعة الشيوخ»: تحديد سعر استرشادي للقمح خطوة مهمة نحو الاكتفاء الذاتي

 

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت أبيضيوم05.25 جنيه05.50 جنيه
كتكوت ساسويوم05.00 جنيه05.50 جنيه
كتكوت بلدييوم03.00 جنيه03.25 جنيه

 

 

أسعار البط والرومي 

كتكوت بط فرنساوييوم06.50 جنيه07.50 جنيه
كتكوت بط مسكوفييوم14.00 جنيهًا15.00 جنيهًا
كتكوت بط مولارديوم15.00 جنيهًا15.50 جنيه
لحم بط فرنساوي24.00 جنيهًا24.50 جنيه
لحم بط مسكوفي47.00 جنيهًا47.25 جنيه
لحم بط مولارد31.00 جنيهًا32.50 جنيه
كتكوت رومي أسمريوم16.50 جنيه17.00 جنيهًا
كتكوت رومي بومشهر16.00 جنيهًا16.50 جنيه
كتكوت رومي برونزييوم16.50 جنيه17.00 جنيهًا
كتكوت رومي برونزي 500 جرام45 يوم44.00 جنيهًا44.50 جنيه

 

كتكوت سمان أسمر بري يوم02.25 جنيه02.50 جنيه
كتكوت سمان أبيض هجينيوم02.75 جنيه03.00 جنيه
كتكوت سمان هجين بياض14 يوم05.50 جنيه06.00 جنيه

 

أسعار البيض اليوم

 

 

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
بيض أحمركرتونه64.00 جنيه65.00 جنيه
بيض أبيضكرتونه64.00  جنيهًا65.00  جنيهًا
بيض بلديكرتونه65.00 جنيهًا66.00  جنيهًا
         

 

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اسعار الدواجن أسعار البيض اليوم أسعار الدواجن اليوم أسعار البط والرومي بورصة الدواجن بورصة الدواجن الرئيسية

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وائل لطفي

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