الخميس 01 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي الدور الثاني 2022 برقم الجلوس

الصف الثالث الثانوي
الصف الثالث الثانوي
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تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي الدور الثاني ٢٠٢٢ برقم الجلوس، حيث اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2022 الدور الثاني، اليوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022.

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي الدور الثاني ٢٠٢٢ برقم الجلوس

ويمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة عبر رابط جريدة الدستور المخصص للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس فقط (من هنا).

كما توفر وزارة التربية والتعليم رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسي 2021-2202، من خلال رابط بوابة مركز المعلومات (من هنا).

كيفية حساب النسبة المئوية لنتيجة الثانوية العامة

ويمكن للطالب حساب النسبة المئوية بقسمة المجموع الكلي على 4.1 ، ومجموع درجات الثانوية العامة الكلي أدبي و علمي علوم وعلمي رياضة 410 درجات.

كما يمكن أيضا قسمة المجموع الكلي الحاصل عليه، على المجموع الكلي للمواد وهو 410 درجات، ثم يضرب الناتج في 100 ليحصل على النسبة المئوية.

تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول

وجاءت نسبة النجاح في نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 الدور الأول الشعبة العلمية علوم 78.32%، ونسبة النجاح في شعبة علمي رياضة 81.10%، ونسبة النجاح في الشعبة الأدبية 86.38%. 

وكان عدد الطلاب الذين حضروا الامتحان بلغ 91 ألفًا و609 طلاب، نجح منهم 62 ألفًا و457 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 75.04%.

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أوضح فى وقت سابق، انتهاء المشكلات الخاصة بتصحيح امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2022، موضحاً أن التصحيح يجري في كل كنترول على حدة؛ تجنباً للأخطاء، حيث يتم تقييم منظومة تقييم امتحانات الثانوية العامة من خلال لجنة خاصة من إعداد الوزير.

نتيجتك 2022.. رابط نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط

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وبدأ طلاب الثانوية العامة 2022 امتحانات الدور الثاني يوم السبت 20 أغسطس 2022 بمادتَي اللغة العربية والتربية الدينية، واستمرت حتى يوم 30 من الشهر ذاته.

واختتم الطلاب الامتحانات أول أمس الثلاثاء 30 أغسطس بأداء امتحانات الأحياء لشعبة العلوم، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والاستاتيكا لشعبة الرياضيات.

وبلغ عدد الطلاب المشاركين في أداء امتحانات الدور الثاني في الثانوية العامة 2022 قرابة 152029 طالباً وطالبة.

نتيجة الصف الثالث الثانوي نتيجه الثانويه العامه الدور الثاني نتيجة الصف الثالث الثانوي الدور الثاني وزراة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحية للداخلية

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