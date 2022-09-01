رابط النتيجة.. موعد التقديم على تظلم الدور الثاني في الثانوية العامة 2022

يتصدر البحث عن نتيجة الدور الثاني في الثانوية العامة وعن إمكانية التظلم على النتيجة في حالة الرسوب في مادة من المواد، وهذا يأتي في مقدمة عناوين محركات البحث خلال هذه الساعات بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح في نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 بلغت 88.7 %.

نتيجة الدور الثاني في الثانوية العامة 2022 عبر موقع الدستور

ويوفر موقع الدستور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 عبر الرابط التالي برقم الجلوس فقط بخطوة واحدة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الثاني.. 88.7% نسبة النجاح

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2021.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 157 ألف و930 طالب/طالبة، حضر منهم 156 ألف و88 طالب/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 138 ألف و475 طالب/طالبة بنسبة 88.7%.

رابط نتيجة نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 برقم الجلوس، عبر بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي

وعلى رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس، في حالة اكتشاف الطالب أنه راسب، سيكون ملزما بإعادة السنة في مواد الرسوب فقط.

هل هناك تظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الثاني ؟

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، عن ضوابط التقدم بطلب الاطلاع "التظلم" بالنسبة للطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022، وذلك إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني للتظلمات.

موعد التقديم على تظلم الدور الثاني في الثانوية العامة 2022

وأوضحت الوزارة، أنه يتم التقدم بطلب الاطلاع (التظلم)، بدءًا من الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022، ولمدة سبعة أيام؛ للطالب الراسب في امتحان الدور الثاني والطالب الذى أدى الامتحان بالدرجة الفعلية.

رسوم التقديم على تظلم الدور الثاني في الثانوية العامة 2022

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يتم سداد رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم، وقدرها (مائة وخمسون جنيه) لكل مادة، لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيًا، من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأضافت أنه يتم التقدم بطلب الاطلاع وتحديد المواد المراد الاطلاع عليها وموعد ومكان الاطلاع إلكترونيًا، عبر الموقع الإلكتروني للتظلمات، كما أنه سيتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم إلكترونيًا، مشيرة إلى أنه يتم الاطلاع على صورة ورقة الإجابة (البابل شيت)، وصورة غلاف كراسة الأسئلة، بالإضافة إلى نموذج الإجابة الخاص بكود الاختبار المدوّن على غلاف كراسة الأسئلة.

وشددت الوزارة، على ضرورة الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع، ومن يتخلف عن ذلك الموعد ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى، على أن يكون حضور الطالب بمفرده للمقر المحدد له للاطلاع فيه، أو مع ولي أمره؛ لذا يجب (إرفاق صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب، وولي الأمر)، وممنوع اصطحاب مدرس للمادة أثناء الاطلاع.