النيابة تستعلم عن حالة مصابى حادث تصادم أتوبيس بسيارة فى المنصورية

طلبت النيابة العامة بالجيزة الاستعلام عن حالة مصابي حادث اصطدام حافلة ركاب شركة خاصة بسيارة ملاكى أعلى الطريق الدائرى بالهرم للاستماع إلى أقوالهم فى الحادث.

وأمرت النيابة العامة بالجيزة فى وقت سابق بانتداب لجنة فنية من خبراء المرور، لمعاينة مكان الحادث، وإجراء معاينة للسيارات التالفة؛ وإعداد تقرير فنى عن حالة السيارة المتسببة فى الحادث وفحص الفرامل والتأكد من حالتها الفنية.

واستعلمت النيابة عن حالة السائق المتسبب فى الحادث، وأمرت بالتحفظ عليه، وطلبت الاستماع لأقوال الشهود فى الواقعة، وتحريات الأجهزة الأمنية؛ للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وتبين من التحريات الأولية أن حالة مصابى حادث انقلاب حافلة ركاب أسفل الطريق الدائري، تنوعت ما بين اشتباه نزيف بالمخ والبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، وكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

وأضافت التحريات أن المصابين خضعوا لعناية طبية فائقة فور وصولهم إلى مستشفي الهرم والشيخ زايد التخصصى، مؤكدة استقرار حالة غالبيتهم الصحية.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

وكشفت معاينة حادث المنصورية في منطقة الهرم، أن الحادث وقع بسبب تصادم أتوبيس وسيارة، واصطدام بالمواطنين، حيث تبين أنه أثناء قدوم الأتوبيس رقم "ص را 5741 مصر" التابع لشركة شهيرة بالمنطقة الصناعية في حالة سرعة زائدة، متجها إلى مخرج المنصورية، اصطدم بالسيارة الملاكي رقم "أ و 8453 مصر" ماركة كيا، حال توقفها، واستمر في اندفاعه حتي استقر بمحل أعلاف كان يقف أمامه أحد الأشخاص "محل عمله"، فاصطدم به الأتوبيس، ونتج عن الحادث:

وفاة "سيد جمال عبدالله حرب" 38 سنة صاحب محل الأعلاف بمكـان الواقعـة ومـقـيـم أبـوصـير، البدرشـيـن، كــان واقفا أمـام مـحـل عـمـلـه.

وأضافت المعاينة أن الحادث نتجت عنه إصابة كل من:

قائد السيارة المدعو "أحمد عبدالله احمد سليمان" 34 سنة، سائق ومقيم كفرالجبل، الهرم، مصاب بخلـع بـالكتف وصحبه نجلـه معـاذ عامين ونصف مصاب تم نقلهما لمستشفي الهرم، سائق الأتوبيس المدعو "روبي محمد محمد زيدان" 44 سائق ومقيم الحي السادس، مدينة 6 أكتوبر مصاب وتم نقله إلي مستشفي الشيخ زايد، "حسن صبري أحمد حسن" ۳۲ سنة، حاصل علي دبلوم تجارة ومقيم الحوامدية ، مصاب بنزيف بالمخ، "إبراهيم جابر إبراهيم أحمد" 34 عامل بالشركة ومقيم جزيرة دار السلام محافظة القاهرة مصاب بكدمات وسحجات، "محمود جمعة أحمد حسین" 51 سنة، سائق بذات الشركة ومقيم أبوالنمرس محافظة الجيزة مصاب بجروح متفرقة بالجسم، "محمد صالح أحمد حامد" 35 فني بالشركة ومقيم الحوامدية محافظة الجيزة مصاب بكدمات وسحجات، "حسام حسن محمد محمد" 27 سنة فني بالشركة ومقيم الكونيسة، الطالبية مصاب بكدمات بالجسم، "محمد أحمد سالم سميح" 18 سنة، فنـي بالشركة ومقيم العروبة، الطالبية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "ربیع رفاعي فضل رفاعي" 35 سنة فني بالشركة ومقيم منيل شيحه أبو النمرس مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "محمود عبدالله حسن عبدالله" 38 سنة، فنـي بالشركة ومقيم أم خنان، الحوامدية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "أحمد أحمد محمود محمد" 32 سنة، فنـي بالشركة ومقيم عزبة البكابشي، المنيب، الجيزة، مصاب بجروح متفرقة بالجسم، "محمد نبيل إمام حسن حسانين" 33 سنة فني بالشركة ومقيم أم خنان، الحوامدية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.