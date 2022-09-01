الخميس 01 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

السجن المؤبد لعاطل قتل طفلة وحرق جثتها في عين شمس

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل طفلة وحرق جثتها عمدًا بمنطقة عين شمس في محافظة القاهرة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم "س.ا" عاطل قتل المجني عليها طفلة، عمدا مع سبق الإصرار وذلك لوجود خلاف سابق  مع والدتها لرفضها مقابلته، حيث عقد العزم على الانتقام من الطفلة، وأعد لذلك الغرض مادة سريعة الاشتعال وقام بسكبها على الطفلة المجني عليها، ثم أضرم بها النيران وفر هاربا.

 وألقت قوات الأمن بقسم شرطة عين شمس القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم.

جنايات القاهرة معاقبة عاطل بالسجن المؤبد قتل طفله وحرق جثتها

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وائل لطفي

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