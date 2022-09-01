مد أجل النطق بالحكم على المتهم بذبح حماته في الشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدى، وأمير أحمد، وأمانة سر خالد إسماعيل، مد أجل النطق بالحكم على المتهم بذبح حماته داخل قسم الأنف والأذن بمستشفى الزقازيق الجامعى إلى جلسة 24 سبتمبر المقبل.

كما قررت المحكمة تأجيل محاكمة شقيق المتهم وآخر إلى نفس الجلسة، لاتهامهما في ذات القضية، للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية رقم 7737 لسنة 2021 جنايات قسم ثانى الزقازيق، ليوم 30 أبريل، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إخطارا من مستشفى الزقازيق الجامعى، بمقتل ف ع ا" 60 عاما ربة منزل مقيمة قرية كفر الخضيرى مركز ههيا، وتم التحفظ على جثتها بمشرحة مستشفى الزقازيق الجامعى.

وتوصلت التحريات الأولية التى أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث، وجود خلافات بين المتهم "ا ا ر" 31 عاما فلاح مقيم قرية الأزهار منشأة أبو عمر وبين زوجته "إ ت" 33 عاما، منذ فترة وتعديه عليه بالضرب المبرح وتسبب فى إصابتها إصابة خطيرة بالأذن، وغادرت على أثرها منزل الزوجية، بعد تعمده ضربها وإهانتها، وأقامت مع أسرتها وأنه توجه أكثر من مرة لإعادتها له دون جدوى، وأثناء تواجد الزوجة بقسم الأنف والأذن داخل مستشفى الزقازيق الجامعى، لإجراء عملية جراحية بالأنف على خلفية إصابتها التى ألحقها بها زوجها، وكانت والدتها مرافقة لها بالمستشفى، قرر زوجها زيارتها، وكان برفقته شقيقه السيد ال ر م، 21 سنة، فلاح، وحسن ع م، فى محاولة جديدة من الزوج لإعادة زوجته، إلا أنها رفضت، كما رفضت والدتها عودتها معه إلا بعد إجراء العملية وعلاجها، فاستشاط غضبا وأخرج سكينا من طيات ملابسه وقام بذبح والدة زوجته، وسط ذهول باقى المرضى الذين تعالت صرخاتهم واستغاثتهم إلا أن القاتل تمكن من الفرار رفلقة شقيقه والمتهم الثالث.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بعد ساعات من الحادث من ضبط المتهم الأول وشقيقه، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق.