حبس لص الهواتف المحمولة فى القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم؛ للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) حال استقلاله دراجة نارية، وبحوزته عدد 2 هاتف محمول مجهولي المصدر.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف، باستخدام الدراجة النارية قيادته، وأن الهاتفين المضبوطين من متحصلات واقعتي سرقة، كما أضاف بارتكابه وقائع أخرى بذات الأسلوب.

وأقر بتصرفه في باقي الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عملائه «سيئى النية» أمكن ضبطهم، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف، واتهموه بالسرقة، وأضافوا بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع السرقة.