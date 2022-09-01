الخميس 01 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس المتهم بالتحرش بفتاة فى الخليفة

حبس
حبس
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قررت النيابة العامة، حبس سائق توك توك، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمضايقة فتاة أثناء استقلالها المركبة ملكه والذهاب بها لإحدى المناطق فى الخليفة ومضايقتها ولاذ بالفرار بعدما استغاثت المجنى عليها بالمارة، وطالب رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات. 

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من (إحدى الفتيات- مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) بأنها حال استقلالها مركبة "توك توك" بدائرة القسم.. فوجئت بقيام قائد المركبة بالتوجه لإحدى المناطق، وقيامه بمضايقتها إلا أنها قامت بالاستغاثة وتدخل على إثر ذلك أحد المارة ولاذ سائق مركبة "التوك توك "بالفرار.

 أمكن التوصل إلى شاهد الواقعة وبسؤاله أيد ما جاء بأقوال المجنى عليها، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله مركبة "التوك توك" المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة حبس سائق توك توك مضايقة فتاة الخليفة المباحث قسم شرطة الخليفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحية للداخلية

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