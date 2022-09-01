الخميس 01 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

النيابة تطلب التحريات حول تنقيب 3 عن الآثار فى الجمالية

ارشيفية
ارشيفية
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طالبت النيابة العامة، رجال المباحث بقسم شرطة الجمالية، بسرعة التحريات حول 3 أشخاص، متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة الجمالية، للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات. 

وكانت النيابة قررت حبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، تنقيب شخصين لأحدهما معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة القاهرة، عن الآثار بدائرة القسم بالاشتراك مع آخرين.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقر أحدهما بسابقة تعرفه على صاحب أحد المحال كائن بدائرة القسم "له معلومات جنائية")، وإيهام الأخير بوجود مقبرة أثرية أسفل المحل ملكه، وعقب ذلك قام بإحضار المتهم الآخر وإيهام سالف الذكر بأنه "خبير آثار"، واتفقا فيما بينهم على التنقيب عن الآثار داخل المحل.

وباستهداف المتهم الأخير أمكن ضبطه، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين، وبتفتيش المحل عثر على "حفرة بعمق متر – أدوات التنقيب، واعترف المتهمون بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

النيابة العامة الجمالية قسم شرطة الجمالية التحريات التنقيب الاثار

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحية للداخلية

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