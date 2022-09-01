أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 1-9-2022

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس لتقترب من الرقم القياسي الذي حققته في أبريل الماضي، وبلغت أسعار الذهب عيار 21 – أكثر عيارات الذهب المتداولة في مصر – 1105 جنيهات، وهو أعلى سعر تسجله منذ عدة أشهر.

وارتفعت أسعار الذهب في مصر رغم تراجع أسعار الذهب العالمي مع الارتفاع المتواصل في أسعار الفائدة، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الخميس 1-9-2022.

أسعار الذهب اليوم الخميس 1-9-2022

وجاءت أسعار الذهب في سوق الصاغة بدون المصنعية، والتي تختلف من مكان لآخر، حيث تتراوح ما بين 30 و60 جنيهًا للجرام ، وتصل إلى 14% في الذهب عيار 18:

عيار 22 بيع 1,147 جنيه مصري شراء 1,158 جنيه مصري عيار 21 بيع 1,095 جنيه مصري شراء 1,105 جنيه مصري عيار 18 بيع 939 جنيه مصري شراء 947 جنيه مصري عيار 14 بيع 730 جنيه مصري شراء 737 جنيه مصري عيار 12 بيع 626 جنيه مصري شراء 631 جنيه مصري الاونصة بيع 38,919 جنيه مصري شراء 39,275 جنيه مصري الجنيه الذهب بيع 8,760 جنيه مصري شراء 8,840 جنيه مصري الكيلو بيع 1,251,429 جنيه مصري شراء 1,262,857 جنيه مصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى أسعار الذهب عيار 24 1,058 جنيه $55.03 سعر الذهب عيار 22 970.19 جنيه $50.44 أسعار الذهب عيار 21 926.10 جنيه $48.15 أسعار الذهب عيار 18 793.80 جنيه $41.27 سعر الذهب عيار 14 617.39 جنيه $32.10 سعر الذهب عيار 12 529.19 جنيه $27.51 سعر الذهب عيار 9 396.89 جنيه $20.63 أسعار أوقية الذهب 32,916 جنيه $1,711 أسعار جنيه الذهب 7,409 جنيه $385.19 أسعار كيلو الذهب 1,058,380 جنيه $55,026

أسعار الذهب العالمي

واصلت أسعار الذهب العالمي انخفضاها مسجلة أطول سلسلة خسائر شهرية منذ عام 2018، مع تعرضها لضغوط من زيادات كبيرة في أسعار الفائدة من بنوك مركزية كبرى حول العالم، وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.66 بالمئة إلى 1711.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1850 بتوقيت جرينتش، متجهًا نحو انهاء شهر أغسطس على خسارة بحوالي ثلاثة بالمئة في خامس شهر على التوالي من الانخفاضات.