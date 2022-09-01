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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 1-9-2022

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس لتقترب من الرقم القياسي الذي حققته في أبريل الماضي، وبلغت أسعار الذهب عيار 21 – أكثر عيارات الذهب المتداولة في مصر – 1105 جنيهات، وهو أعلى سعر تسجله منذ عدة أشهر.

وارتفعت أسعار الذهب في مصر رغم تراجع أسعار الذهب العالمي مع الارتفاع المتواصل في أسعار الفائدة، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الخميس 1-9-2022.

أسعار الذهب اليوم الخميس 1-9-2022

وجاءت أسعار الذهب في سوق الصاغة بدون المصنعية، والتي تختلف من مكان لآخر، حيث تتراوح ما بين 30 و60 جنيهًا للجرام ، وتصل إلى 14% في الذهب عيار 18: 

عيار 22بيع 1,147    جنيه مصريشراء 1,158 جنيه مصري
عيار 21بيع 1,095 جنيه مصريشراء 1,105 جنيه مصري
عيار 18بيع 939 جنيه مصريشراء 947 جنيه مصري
عيار 14بيع 730 جنيه مصريشراء 737 جنيه مصري
عيار 12بيع 626 جنيه مصريشراء 631 جنيه مصري
الاونصةبيع 38,919 جنيه مصريشراء 39,275 جنيه مصري
الجنيه الذهببيع 8,760 جنيه مصريشراء 8,840 جنيه مصري
الكيلوبيع 1,251,429 جنيه مصريشراء 1,262,857 جنيه مصري
   
الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
أسعار الذهب عيار 241,058 جنيه$55.03
سعر الذهب عيار 22970.19 جنيه$50.44
أسعار الذهب عيار 21926.10 جنيه$48.15
أسعار الذهب عيار 18793.80 جنيه$41.27
سعر الذهب عيار 14617.39 جنيه$32.10
سعر الذهب عيار 12529.19 جنيه$27.51
سعر الذهب عيار 9396.89 جنيه$20.63
أسعار أوقية الذهب32,916 جنيه$1,711
أسعار جنيه الذهب7,409 جنيه$385.19
أسعار كيلو الذهب1,058,380 جنيه$55,026

أسعار الذهب العالمي 

واصلت أسعار الذهب العالمي انخفضاها مسجلة أطول سلسلة خسائر شهرية منذ عام 2018، مع تعرضها لضغوط من زيادات كبيرة في أسعار الفائدة من بنوك مركزية كبرى حول العالم، وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.66 بالمئة إلى 1711.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1850 بتوقيت جرينتش، متجهًا نحو انهاء شهر أغسطس على خسارة بحوالي ثلاثة بالمئة في خامس شهر على التوالي من الانخفاضات.

شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع الأسعار اليوم

أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب عيار 21 أسعار الذهب العالمي الذهب عيار 18

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحية للداخلية

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