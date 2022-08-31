جهود مكثفة لكشف سر وفاة سيدة بالدقهلية

تكثف مباحث الدقهلية، اليوم الأربعاء، جهودها لكشف غموض العثور على جثة لسيدة بها سحجات وإصابات متفرقة واتهام الزوج بالتخلص منها، فيما ادعى سقوطها من أعلى "موتوسيكل" يستقلانه.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر المركزى بوصول سيدة تدعى فاطمة عثمان محمد ناصر، 38 عاماً، مقيمة بقرية كفر علام التابعة لدائرة المركز، جثة هامدة وبها سحجة فى الأيدى والقدم اليمنى واليسرى وسحجة أسفل العين اليمنى والأنف والشفة العليا.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر إلى المستشفى وجرى التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى منية النصر المركزى، والتحقيق فى الواقعة.

بتقنين الإجراءات وضبط زوجها أقر بسقوط زوجته من موتوسيكل كانا يستقلانه، فيما تقرر تشريح الجثمان للتوصل لحقيقة الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة ومباشرة التحقيقات.