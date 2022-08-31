الأربعاء 31 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

جهود مكثفة لكشف سر وفاة سيدة بالدقهلية

جريدة الدستور
ads

تكثف مباحث الدقهلية، اليوم الأربعاء، جهودها لكشف غموض العثور على جثة لسيدة بها سحجات وإصابات متفرقة واتهام الزوج بالتخلص منها، فيما ادعى سقوطها من أعلى "موتوسيكل" يستقلانه.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر المركزى بوصول سيدة تدعى فاطمة عثمان محمد ناصر، 38 عاماً، مقيمة بقرية كفر علام التابعة لدائرة المركز، جثة هامدة وبها سحجة فى الأيدى والقدم اليمنى واليسرى وسحجة أسفل العين اليمنى والأنف والشفة العليا.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر إلى المستشفى وجرى التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى منية النصر المركزى، والتحقيق فى الواقعة.

بتقنين الإجراءات وضبط زوجها أقر بسقوط زوجته من موتوسيكل كانا يستقلانه، فيما تقرر تشريح الجثمان للتوصل لحقيقة الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة ومباشرة التحقيقات.

الدقهلية وفاة جهود مكثفة ظروف غامضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

منع الاصطياد فى «الماء العكر»

الأكثر قراءة

طلب إحاطة اعتراضًا على تكريم وزير التعليم لـ«لبلبة»: كنا ننتظر تكريم المعلمين المثاليين

زيادة جديدة.. أسعار الفراخ والبيض فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 31-8-2022

أصغرهم 7 أشهر.. ننشر صور أسرة واقعة حريق شقة الإسكندرية

آخر تطورات اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد رياض أطفال

رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع تعاون بشأن التقاضى عن بعد فى الدعاوى المدنية

«أبو قير للأسمدة» تسعى لزيادة صادراتها إلى البرازيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

العمل الثقافى بين الوظيفة والمسئولية

ماجد حبته

توطين صناعة السيارات

أحمد الصغير

ردا على د.عمرو هاشم ربيع: لا عودة أو اعتراف أو تعايش لمصر مع الإرهاب دعويا كان أم سياسيا!

أميرة عبد الكريم

متلازمة المطبخ من هنا

جلال حمام

لا أحد يستطيع خداع المصريين

د. القس صفوت البياضى

مفاتيح ثلاثية لانتقاء الكلمة

محمد رفعت

اسمه فن العلاقات العامة!

جمال رشدي

بابا الكنيسة.. والوطن

صور

مؤتمر إعلان تشكيل المنتخب الوطني

مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا فى الدورى المصرى

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء إسرائيل يزور ألمانيا للتباحث حول الاتفاق النووى الإيرانى

إصابة 25 فلسطينيا بالرصاص الحى والمعدنى خلال مواجهات مع الاحتلال

المستديرة العبرية.. قصة الفريق الإسرائيلى "هبوعيل القدس" بين الكرة والسياسة