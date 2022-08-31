الأربعاء 31 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

الحبس سنة لعامل تعدى على موظف بسلاح نارى فى سوهاج

جريدة الدستور
ads

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل، بالحبس سنة، وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه باستعمال القوة مع موظف عمومى وإحراز سلاح ناري بدائرة قسم جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت محمد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم جرجا، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص ومحاولة التعدى على موظف حكومى أثناء عمله وتهديده بالسلاح النارى، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات سوهاج استعمال القوة قسم جرجا إحراز سلاح نارى موظف عمومي

رئيس التحرير

وائل لطفي

منع الاصطياد فى «الماء العكر»

الأكثر قراءة

طلب إحاطة اعتراضًا على تكريم وزير التعليم لـ«لبلبة»: كنا ننتظر تكريم المعلمين المثاليين

زيادة جديدة.. أسعار الفراخ والبيض فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 31-8-2022

أصغرهم 7 أشهر.. ننشر صور أسرة واقعة حريق شقة الإسكندرية

آخر تطورات اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد رياض أطفال

رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع تعاون بشأن التقاضى عن بعد فى الدعاوى المدنية

«أبو قير للأسمدة» تسعى لزيادة صادراتها إلى البرازيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

العمل الثقافى بين الوظيفة والمسئولية

ماجد حبته

توطين صناعة السيارات

أحمد الصغير

ردا على د.عمرو هاشم ربيع: لا عودة أو اعتراف أو تعايش لمصر مع الإرهاب دعويا كان أم سياسيا!

أميرة عبد الكريم

متلازمة المطبخ من هنا

جلال حمام

لا أحد يستطيع خداع المصريين

د. القس صفوت البياضى

مفاتيح ثلاثية لانتقاء الكلمة

محمد رفعت

اسمه فن العلاقات العامة!

جمال رشدي

بابا الكنيسة.. والوطن

صور

مؤتمر إعلان تشكيل المنتخب الوطني

مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا فى الدورى المصرى

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء إسرائيل يزور ألمانيا للتباحث حول الاتفاق النووى الإيرانى

إصابة 25 فلسطينيا بالرصاص الحى والمعدنى خلال مواجهات مع الاحتلال

المستديرة العبرية.. قصة الفريق الإسرائيلى "هبوعيل القدس" بين الكرة والسياسة