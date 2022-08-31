الأربعاء 31 أغسطس 2022
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حوادث

رئيس النيابة الإدارية الجديد يؤدى اليمين الدستورية أمام «السيسى»

المستشار عدلى عبد
المستشار عدلى عبد الفتاح
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أدى المستشار عدلى عبدالفتاح جاد زايد، رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

والمستشار عدلي عبدالفتاح جاد زايد من مواليد 4 ديسمبر عام 1952، وحاصل على ليسانس الحقوق عام 1974 من كلية الحقوق، جامعة عين شمس بتقدير عام جيد جدًا.

التحق بالنيابة الإدارية عام 1976 متدرجًا في مناصبها القضائية المختلفة، حيث تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، ومنها نيابة بنها، نيابة الإسكندرية، نيابة طنطا، نيابة شبرا الخيمة.

كما عمل بإدارة الدعوى التأديبية بالقاهرة، والمكتب الفني بشبرا الخيمة، وأخيرًا مديرًا للمكتب الفني ببنها، وعضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد اليمين الدستورية كلية الحقوق النيابة الإدارية المكتب الفني بشبرا الخيمة

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