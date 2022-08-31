الأربعاء 31 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

الدين لله

حصن المسلم من الشر والفقر.. أذكار الصباح من القرآن الكريم والسنة مكتوبة

الدعاء
الدعاء
ads

أذكار مع بعد الفجر وأذكار الصباح من أهم ما يجب المسلم أن يبدأ بها يومه، وهو تصديقًا لقول الله عز وجل: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا" فذكر الله حصن من الشرور، وضرورة على كل مسلم أن يقول أذكار الصباح كاملة للحفظ والرزق، وفي بداية شروق يوم جديد من “مطلع الفجر عن الشروق” يظل العبد أحوج ما يكون إلى ذكر ربه والأنس به.

 

أذكار الصباح حصن المسلم في بداية اليوم

والدعاء هو  حصن المسلم، والملاذ الآمن لكل من لجأ إلى الله تعالى يطلب منه العون والحفظ والرزق في يومه.

 

أذكار الصباح من القرآن الكريم والسنة 

وفي السطور الآتية  يقدم "الدستور" أذكار الصباح مكتوبة بخط واضح كبير بالعدد مختصرة، بالأدلة الصحيحة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

حصن المسلم.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022

أذكار الصباح من السنة النبوية السبت 27-8-2022

أذكار وأدعية السحر وموعد أذان الفجر اليوم الإثنين 22 أغسطس 2022

أذكار الصباح مكتوبة كاملة من السنة حصن المسلم

وتتنوع الأذكار ما بين أدعية من القرآن الكريم وأدعية من السنة النبوية الشريفة، حيث كان النبي، صلى الله عليه وسلم، يذكر الله تعالى في كل أحواله.

 

آية الكرسي فاتحة الأذكار

أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. [آية الكرسي – البقرة 255]. مرة واحدة (1)

 

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسى ومن قالها حين يمسى أجير من الجن حتى يصبح.

 

أذكار الصباح من القرآن الكريم

  • بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ، ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ. ثلاث مرات (3)

 

  • بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ، مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. ثلاث مرات (3)

 

  • بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ، مَلِكِ ٱلنَّاسِ، إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ، مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ، ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ، مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ. ثلاث مرات (3)...من قالها حين يصبح وحين يمسى كفته من كل شيء (الإخلاص والمعوذتين).

 

أذكار الصباح مكتوبة:

أَصْـبَحْنا وَأَصْـبَحَ المُـلْكُ لله وَالحَمدُ لله، لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لهُ المُـلكُ ولهُ الحَمْـد، وهُوَ على كلّ شَيءٍ قدير، رَبِّ أسْـأَلُـكَ خَـيرَ ما في هـذا اليوم وَخَـيرَ ما بَعْـدَه، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ ما في هـذا اليوم وَشَرِّ ما بَعْـدَه، رَبِّ أَعـوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَـلِ وَسـوءِ الْكِـبَر، رَبِّ أَعـوذُ بِكَ مِنْ عَـذابٍ في النّـارِ وَعَـذابٍ في القَـبْر. مرة واحدة (1)

 

اللّهـمَّ أَنْتَ رَبِّـي لا إلهَ إلاّ أَنْتَ، خَلَقْتَنـي وَأَنا عَبْـدُك، وَأَنا عَلـى عَهْـدِكَ وَوَعْـدِكَ ما اسْتَـطَعْـت، أَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ ما صَنَـعْت، أَبـوءُ لَـكَ بِنِعْـمَتِـكَ عَلَـيَّ وَأَبـوءُ بِذَنْـبي فَاغْفـِرْ لي فَإِنَّـهُ لا يَغْـفِرُ الذُّنـوبَ إِلاّ أَنْتَ. مرة واحدة (1)..من قالها موقنا بها حين يمسى أو ومات في ليلته دخل الجنة.

 

أذكار الصباح من السنة الشريفة

رَضيـتُ بِاللهِ رَبَّـا وَبِالإسْلامِ ديـنا وَبِمُحَـمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيّـا. ثلاث مرات (3).. من قالها حين يصبح أو حين يمسى كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

 

اللّهُـمَّ إِنِّـي أَصْبَـحْتُ أُشْـهِدُك، وَأُشْـهِدُ حَمَلَـةَ عَـرْشِـك، وَمَلَائِكَتَكَ، وَجَمـيعَ خَلْـقِك، أَنَّـكَ أَنْـتَ اللهُ لا إلهَ إلاّ أَنْـتَ وَحْـدَكَ لا شَريكَ لَـك، وَأَنَّ ُ مُحَمّـداً عَبْـدُكَ وَرَسـولُـك. أربعة مرات (4)..من قالها أعتقه الله من النار.

 

اللّهُـمَّ ما أَصْبَـَحَ بي مِـنْ نِعْـمَةٍ أَو بِأَحَـدٍ مِـنْ خَلْـقِك ، فَمِـنْكَ وَحْـدَكَ لا شريكَ لَـك، فَلَـكَ الْحَمْـدُ وَلَـكَ الشُّكْـر. مرة واحدة (1)

 

اللّهُـمَّ عافِـني في بَدَنـي، اللّهُـمَّ عافِـني في سَمْـعي، اللّهُـمَّ عافِـني في بَصَـري، لا إلهَ إلاّ أَنْـتَ. ثلاث مرات (3)

 

اللّهُـمَّ إِنّـي أَعـوذُ بِكَ مِنَ الْكُـفر، وَالفَـقْر، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ عَذابِ القَـبْر، لا إلهَ إلاّ أَنْـتَ. ثلاث مرات (3)

أذكار الصباح أذكار أذكار الصباح مكتوبة القرآن الكريم آية الكرسي آية الكرسي فاتحة الأذكار حصن المسلم الفجر

مواد متعلقة

حصن المسلم.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

منع الاصطياد فى «الماء العكر»

الأكثر قراءة

أصغرهم 7 أشهر.. ننشر صور أسرة واقعة حريق شقة الإسكندرية

سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه الأربعاء 31 أغسطس 2022

سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022

زيادة جديدة.. أسعار الفراخ والبيض فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 31-8-2022

حصن المسلم من الشر والفقر.. أذكار الصباح من القرآن الكريم والسنة مكتوبة

حالة الطقس اليوم الأربعاء 31-8-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

العمل الثقافى بين الوظيفة والمسئولية

ماجد حبته

توطين صناعة السيارات

أحمد الصغير

ردا على د.عمرو هاشم ربيع: لا عودة أو اعتراف أو تعايش لمصر مع الإرهاب دعويا كان أم سياسيا!

أميرة عبد الكريم

متلازمة المطبخ من هنا

جلال حمام

لا أحد يستطيع خداع المصريين

د. القس صفوت البياضى

مفاتيح ثلاثية لانتقاء الكلمة

محمد رفعت

اسمه فن العلاقات العامة!

جمال رشدي

بابا الكنيسة.. والوطن

صور

مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا فى الدورى المصرى

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء إسرائيل يزور ألمانيا للتباحث حول الاتفاق النووى الإيرانى

إصابة 25 فلسطينيا بالرصاص الحى والمعدنى خلال مواجهات مع الاحتلال

المستديرة العبرية.. قصة الفريق الإسرائيلى "هبوعيل القدس" بين الكرة والسياسة