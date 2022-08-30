لوحة إعلانية تنهى حياة شاب فى بنى سويف

لقي شاب يبلغ من العمر 16 عاما، مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي في مدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، ونقل إلى المستشفى متوفي.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد بوصول شاب إلي مستشفي الفشن المركزي مصاباً بادعاء صعق كهربائى، وعقب توقيع الكشف الطبي عليه من الأطباء ومحاولة إسعافه تبين وفاته ونقلت جثته إلي مشرحة المستشفى.

أمر مدير الأمن بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، واستدعاء مفتش الصحة المختص تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن وتسليم جثة المتوفي إلي ذويه لدفنه بمقابر أسرته.

وكشفت التحريات الأولية أن الشاب المتوفي أصيب بصعق كهربائي من إحدى اللوحات الإعلانية المتواجدة على أحد أرصفة المدينة، كان بها ماس، في أثناء تواجده مع والدته لتوصيلها إلى موقف الفشن لتلقي جلسة غسيل كلوي داخل أحد المستشفيات بالمحافظة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن.