الثلاثاء 30 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس سائق ضبط بحوزته حشيش فى الشروق لمدة 4 أيام

حبس سائق
حبس سائق
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قررت نيابة الشروق وبدر، حبس سائق ضبط بحوزته كمية من الحشيش، حال تواجده بمدينة الشروق، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

بداية  الواقعة أثناء مرور قوة أمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (سائق - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3٫500 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تحركاته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة الشروق وبدر الحشيش قوة أمنية قسم شرطة الشروق الإسماعيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حتى لا نحلب ثيراننا!

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