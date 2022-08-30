حبس سائق ضبط بحوزته حشيش فى الشروق لمدة 4 أيام

قررت نيابة الشروق وبدر، حبس سائق ضبط بحوزته كمية من الحشيش، حال تواجده بمدينة الشروق، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة أثناء مرور قوة أمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (سائق - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3٫500 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تحركاته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.