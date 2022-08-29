«الفوم» السر.. التحريات تكشف أسباب حريق مشروع سكنى فى شبرا الخيمة

أكدت التحريات الأولية لرجال مباحث قسم ثان شبرا الخيمة أن سبب الحريق الذي نشب أعلى عقار تحت الإنشاء في مشروع سكني في منطقة قسم ثان شبرا الخيمة هو اندلاع النيران في الفوم العازل للسطح بالدور الـ11 بالعقار، مع ارتفاع درجة الحرارة.

وتمت السيطرة على الحريق الذي تسبب في إصابة شخص باختناق نتيجة كثافة الأدخنة، وتم علاجه في مكان الحادث، وتقوم قوات الحماية المدنية بالقليوبية، حاليا، بأعمال التبريد لمكان الحريق منعا لنشوبه مرة أخرى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ لغرفة العمليات بنشوب حريق بأحد المشروعات السكنية دائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، وجرى الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون خسائر بالأرواح، وتم منع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، فيما تقوم القوات حاليا بأعمال التبريد لمكان الحريق منعا لنشوبه مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.