الإثنين 29 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

«الفوم» السر.. التحريات تكشف أسباب حريق مشروع سكنى فى شبرا الخيمة

حريق مشروع سكني
حريق مشروع سكني
ads

أكدت التحريات الأولية لرجال مباحث قسم ثان شبرا الخيمة أن سبب الحريق الذي نشب أعلى عقار تحت الإنشاء في مشروع سكني في منطقة قسم ثان شبرا الخيمة هو اندلاع النيران في الفوم العازل للسطح بالدور الـ11 بالعقار، مع ارتفاع درجة الحرارة. 

وتمت السيطرة على الحريق الذي تسبب في إصابة شخص باختناق نتيجة كثافة الأدخنة، وتم علاجه في مكان الحادث، وتقوم قوات الحماية المدنية بالقليوبية، حاليا، بأعمال التبريد لمكان الحريق منعا لنشوبه مرة أخرى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ لغرفة العمليات بنشوب حريق بأحد المشروعات السكنية دائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، وجرى الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون خسائر بالأرواح، وتم منع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، فيما تقوم القوات حاليا بأعمال التبريد لمكان الحريق منعا لنشوبه مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

قسم ثان شبرا الخيمة عقار تحت الإنشاء مشروع سكني نتيجة كثافة الأدخنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

حقيقة انتشار صورة لخنزير هارب من محل كبدة بالأميرية

متظاهرون يقتحمون غرفة رئيس العراق ويستولون على بدلته (فيديو)

إدارة بايدن تلغى مجانية توزيع اختبارات كورونا فى المنازل

التونى الجاحد.. حطم أعراف تجار المخدرات وعرض بضاعته على «تيك توك»

فرقة موسيقية وأغانٍ وانهيار بجنازة الفنان جورج الراسى

عن كواليس «خطة مازنجر».. ياسمين رئيس: «كوميديا حقيقية ظهرت في التصوير»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

صفقة الاتفاق مع النووي الإيراني.. خطوات وحسم ممكن

محمود خليل

الحسن الصباح يبنى حائط «الوهم الأكبر»

د. بهي الدين مرسي

الشيخوخة محنة أم منحة؟

محمد العسيري

لماذا لا نزرع الدخان؟

ماجد حبته

التعاون المصرى اليابانى

القس. رفعت فكرى

التسامح ومواجهة العنف

جمال-أسعد

الأمن الاجتماعى

لواء.حمدى البطران

المفرمة

صور

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة «صور»

احتفالات لاعبى الزمالك بدرع الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق نار ضد قوات الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة

«مكافحة الإشاعات السعودية» تكشف حقيق دخول صحفي إسرائيلي للحرم المكي

"عودة حذرة".. 7 أسباب ساعدت على التقارب بين تركيا وإسرائيل