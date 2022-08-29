كيف يمكن حماية الأطفال من ابتلاع البطاريات؟

توجد البطاريات الأزرار في كل مكان فهي أجهزة التحكم عن بُعد، وسلاسل المفاتيح وبطاقات المعايدة، وموازين المطبخ، وشموع إضاءة، والساعات، والألعاب، وهم يشقون طريقهم بشكل متزايد إلى أجساد الأطفال، ما يتسبب في عدم الراحة والإصابة، وفي بعض الحالات الموت وفقًا لما تثبته الأوراق البحثية.

وفقًا لموقع “the sun” نُشرت في عدد سبتمبر من مجلة طب الأطفال، فإن زيارات قسم الطوارئ التي شملت أطفالًا ابتلعوا بطارية بين عامي 2010 و 2019 كانت أكثر من ضعف عدد الزيارات بين عامي 1990 و 2009، بطاريات الأزرار (خلايا صغيرة على شكل قرص، المعروفة أيضًا باسم بطاريات العملات المعدنية) في 85 % من الحالات التي تم فيها وصف البطارية.

عندما تستقر هذه البطاريات في المريء، وهو الأنبوب الذي يربط الحلق بالمعدة يمكن أن تتسبب في أضرار جسيمة في أقل من ساعتين.

وقال الفريق الذي قام بالبحث إنه في حين أن خلايا الليثيوم الأكبر حجمًا هي مصدر قلق أكبر لأنه من المرجح أن تعلق في مريء الطفل، إلا أن بطاريات الزر الأصغر حجمًا غير الليثيوم يمكن أن تسبب إصابات خطيرة أيضًا، خاصة في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد.

أضرار بلع هذه البطاريات

قال فوهرا، إن معظم الحالات لا تؤدي إلى ضرر شديد، ويمكن أن تمر بطاريات الأزرار عبر الجهاز الهضمي للطفل، ولكن عندما تستقر بطارية الزر في مريء الطفل، فقد تكون العواقب وخيمة، يمكن أن تؤدي الرطوبة في الأغشية المخاطية إلى إطلاق تيار كهربائي يسبب تفاعلًا كيميائيًا، مما يؤدي إلى إصابة الأنسجة المجاورة (ينتج التيار الهيدروكسيد ، مما يتسبب في حروق قلوية).

قال فوهرا: "يمكن أن يؤدي ذلك إلى إصابة خطيرة، بما في ذلك انثقاب المريء والذي يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات كبيرة في مجرى النهر، إذا أظهر التصوير بالأشعة السينية وجود بطارية في المريء، فسيلزم إزالتها على الفور، إما بالتنظير الداخلي أو جراحيًا، نظرًا لأن إصابة المريء الشديدة يمكن أن تحدث في أقل من ساعتين ولكن يمكن أن تتطور الإصابة حتى بعد إزالة البطارية، مما يؤدي إلى مضاعفات نادرة نسبيًا مثل شلل الحبل الصوتي أو الناسور الرغامي المريئي، وهو اتصال غير طبيعي بين القصبة الهوائية والمريء.

هامسميث، الذي أسس منظمة Reese's Purpose للدفاع عن حماية الأطفال من الأخطار مثل بطاريات الأزرار ، يحث الآباء على ما يلي:

أن يكونوا مجتهدين جدًا ومدركين جدًا لمكان وجود هذه الأشياء في منازلهم - إذا اختاروا وضعها في منازلهم".

احتفظ بأي أجهزة تعمل بالبطاريات المزودة بأزرار وأي بطاريات مفكوكة بعيدًا عن متناول الأطفال وبعيدًا عن أنظارهم.

قم بشراء بطاريات الأزرار المعبأة بطرق تهدف إلى تقليل فرصة دخول الطفل إلى العبوة وتناولها.

افحص الأجهزة التي تعمل بالبطارية بالبطارية للتأكد من أن حجرة البطارية مؤمنة بأمان قدر الإمكان.

في حالة الابتلاع لا تحاول أن تجعل طفلك يتقيأ، لا تعط طفلك أي شيء يأكله أو يشربه، الوصول لأقرب مركز سموم

إذا تم ابتلاع مغناطيس مع البطارية ، فقد يؤدي ذلك إلى إصابة أكثر خطورة

- الاتصال بمركز مكافحة السموم وتوجه إلى أقرب قسم طوارئ.