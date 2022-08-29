الإثنين 29 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

ضبط مسجل خطر استدرج طفلا وتعدى عليه في الدقهلية

حبس
حبس
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ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، القبض على مسجل خطر، بتهمة استدراج طفل والتعدي عليه داخل مقابر جديلة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمدير المباحث الجنائية، ببلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بتعرض طفل يدعى "مهند ا." 7 سنوات، للتعدي على يد جاره مسجل خطر داخل مقابر جديلة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة رئيس مباحث ثان المنصورة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل له كارت معلومات يدعى "عادل" وشهرته "عظمة"، حيث استدرج الطفل للمقابر، وتعدى عليه.

وتمكن رجال مباحث قسم ثان المنصورة من ضبط المتهم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قسم شرطة ثان المنصورة مقابر استدراج طفل مسجل خطر المنصورة الدقهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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