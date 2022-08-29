مصرع شخص وإصابة آخر سقطا من فوق عقار بالمعصرة

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، إثر سقوطهما من أعلى عقار بمنطقة المعصرة، وتم نقلهما إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة، مفاده سقوط شخصين من علو، ووجود متوفي ومصاب بمنطقة المساكن الجديدة في المعصرة، بالقرب من طريق الأوتوستراد، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين سقوط شخصين من علو ووفاة أحدهما وإصابة الآخر وتم نقله لمستشفى حلوان لتلقي العلاج وجار عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.