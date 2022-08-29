الإثنين 29 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر سقطا من فوق عقار بالمعصرة

جثة
جثة
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لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، إثر سقوطهما من أعلى عقار بمنطقة المعصرة، وتم نقلهما إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة، مفاده سقوط شخصين من علو، ووجود متوفي ومصاب بمنطقة المساكن الجديدة في المعصرة، بالقرب من طريق الأوتوستراد، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين سقوط شخصين من علو ووفاة أحدهما وإصابة الآخر وتم نقله لمستشفى حلوان لتلقي العلاج وجار عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الأوتوستراد الأمن بالقاهرة أمن بالقاهرة طريق الأوتوستراد لقي شخص مصرعه

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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