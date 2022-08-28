الأحد 28 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

سياسي

«المهندسين»: نثمن إنشاء «مرصد سوق العمل» لضبط أعداد الخريجين

طارق النبراوي
طارق النبراوي
ads

أكد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، احترامه وتقديره الكامل لجميع مؤسسات الدولة ووزاراتها وأن لغة الحوار والتشاور المستمر بين النقابة ومؤسسات الدولة في القضايا الهندسية المختلفة، وقضايا المهنة في إطار من التعاون والتكامل التام نحو بناء الجمهورية الجديدة التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي ستظل دومًا هي المحرك نحو تحقيق الصالح العام للوطن.

وأشار المجلس الأعلى في بيانه، إلى أنه يؤكد الاحترام الكامل لجميع القوانين واللوائح الخاصة بمنظومة التعليم العالي، وكذلك قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 والمنظم لقواعد واشتراطات القيد بالنقابة.

وشدد المجلس على أن محور التعليم الهندسي وضبط أعداد الخريجين وتخصصاتهم المختلفة على رأس أولويات محاور العمل ويتم من خلال بيانات سليمة وإحصاءات تحليلية معتمدة واستراتيجية زمنية ترتبط بالوضع القائم والاحتياجات المستقبلية، بما يشمل من تخصصات جديدة ومستحدثة وبينية وتوجيه البرامج الجديدة نحو احتياجات سوق العمل البشرية والمعرفية والمهارية تحت مظلة مؤسسات الدولة ورؤية القيادة السياسية، وبالتشارك مع المؤسسات وأصحاب الأعمال داخل وخارج مصر حتى نستطيع تقديم رؤية متكاملة قابلة للتطبيق وتتوافق مع رؤية جميع الأطراف ذات الصلة في ملفات التعليم الهندسي والتدريب والتوظيف ومزاولة المهنة.

وثمن المجلس الخطوة التي قامت بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من إنشاء "مرصد سوق العمل" بالمشاركة مع العديد من المؤسسات الوطنية والدولية في مختلف التخصصات، وهو يأتي خطوة جيدة في ربط أعداد المقبولين بالكليات والبرامج الهندسية باحتياجات واتجاهات قوى سوق العمل.

وأكد أن لجنة التعليم الهندسي طبقًا لقانون النقابة ولائحته التنفيذية هي المنوطة بتولي ملف التعليم الهندسي من خلال إصدار توصياتها، وعرضها على المجلس الأعلى للنقابة لاتخاذ القرارات والإجراءات التنفيذية.

اتخاذ الإجراءات اللازمة المجلس الأعلى لنقابة المهندسين مؤسسات الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي التعليم العالي والبحث العلمي التعليم الهندسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

رابط بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الدور الثاني

التحفظ على كاميرات المراقبة فى واقعة مشاجرة حدائق القبة

ميعاد نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2022

أسعار الذهب اليوم الأحد 28 أغسطس 2022

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 28-8-2022 فى بورصة الدواجن الرئيسية

تسجيل دخول الأكاديمية المهنية للمعلمين والحصول على الحساب الموحد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

صفقة الاتفاق مع النووي الإيراني.. خطوات وحسم ممكن

محمود خليل

الحسن الصباح يبنى حائط «الوهم الأكبر»

د. بهي الدين مرسي

الشيخوخة محنة أم منحة؟

محمد العسيري

لماذا لا نزرع الدخان؟

ماجد حبته

التعاون المصرى اليابانى

القس. رفعت فكرى

التسامح ومواجهة العنف

جمال-أسعد

الأمن الاجتماعى

لواء.حمدى البطران

المفرمة

صور

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة «صور»

احتفالات لاعبى الزمالك بدرع الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق نار ضد قوات الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة

«مكافحة الإشاعات السعودية» تكشف حقيق دخول صحفي إسرائيلي للحرم المكي

"عودة حذرة".. 7 أسباب ساعدت على التقارب بين تركيا وإسرائيل