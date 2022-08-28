إيطاليا تسجل 41 وفاة و17 ألفًا و647 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم، عن إصابة 17 ألفًا و647 بفيروس كورونا في أرجاء البلاد ووفاة 41 خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الوزارة في بيانها اليومي، بأن إجمالي أعداد الإصابات منذ بدء انتشار الوباء بلغت 21 مليونًا و806 آلاف و509 حالات، فيما بلغ إجمالي الضحايا 175 ألفًا و347 وفاة.

وذكرت الوزارة، أنه تماثل للشفاء 20 ألفًا و287 حالة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 20 مليونًا و951 ألفًا و268 حالة، بنسبة 95.08%.

وأشارت إلى أن إجمالي الفحوصات بلغ 241 مليونًا و978 ألفًا و632 فحصًا، بعدما تم إجراء خلال الـ24 ساعة الماضية 117 ألفًا و767 فحصا.

وسجلت إيطاليا، أمس السبت، إصابة 21 ألفًا و802 شخص بفيروس كورونا في أرجاء البلاد، و80 وفاة مرتبطة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية.