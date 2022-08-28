فرنسا تعلن زيادة محتملة لشحنات الغاز من الجزائر

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، اليوم الأحد، أنّ إعلانات ستصدر قريباً عن زيادة محتملة لشحنات الغاز الجزائري إلى فرنسا.

جاء ذلك غداة زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الجزائر في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

وأفادت إذاعة "أوروبا 1"، بأن مفاوضات جارية حاليًا بين مجموعة الطاقة الفرنسية "إنجي" التي كانت رئيستها كاترين ماكجريجور من بين أفراد الوفد الرسمي المرافق لماكرون، ومسؤولين جزائريين لرفع الزيادة إلى 50 في المئة من الكميات الحالية.

وقال فيران على قناة "بي اف ام تي في"، "لا أستطيع تأكيد ذلك"، بذريعة أنه "لا يعلق على (معلومات) متعلقة بالخارجية الفرنسية والخارجية الجزائرية".

لكنه أضاف أن "إعلانات ستصدر قريبا"، مؤكدا حصول "تقارب في اطار زيارة" ايمانويل ماكرون التي بدأت مساء الخميس واستمرت حتى بعد ظهر السبت، حسبما أوردت وكالة "فرانس برس".

وشدد الرئيس الفرنسي خلال زيارته على أن "فرنسا تعتمد بنسبة قليلة على الغاز في احتياجاتها من الطاقة اي حوالي 20 بالمئة، وفي المجموع تمثل الجزائر 8 إلى 9 بالمئة".

وأضاف "لسنا في وضع حيث يمكن للغاز الجزائري أن يغير المعطيات"، مشيرا إلى أن فرنسا "ضمنت احتياجاتها" لفصل الشتاء والمخزونات في حدود 90 بالمئة.