نجمة الإغراء.. هند رستم تتصدر محركات البحث بسبب والدها: «صاحب فكرة الكلاب البوليسية»

هى جميلة جميلات السينما المصرية، حيث استطاعت خلال مشوارها الفني أن تحفر اسمها بأحرف من ذهب وسط عدد كبير من النجمات، ورغم اختلاف الأدوار التي أدتها، إلا أنها استحوذت على قلوب المشاهدين، هذه هي هند رستم، التي تصدرت التريند على مدار الساعات الماضية بسبب معلومات عن والدها.

ولدت هند رستم في حي محرم بك بالإسكندرية، وكان والدها ضابطا في الشرطة، ولدت لعائلة أرستقراطية مصرية، من أب لأصول شركسية وأم مصرية، كما قدمت أكثر من 74 فيلمًا سينمائيًا، حيث كان أول ظهور فني لها عام 1947.

وفي عام 1949 ظهرت هند رستم في أغنية "اتمخطري يا خيل" لمدة دقيقتين كـ"كومبارس" تركب حصانًا خلف ليلى مراد في فيلم "غزل البنات" مع نجيب الريحاني وليلى مراد ويوسف وهبي، ثم توالت بعد ذلك الأدوار الصغيرة حتى التقت بالمخرج حسن رضا الذي تزوّجها لاحقا.

بدأت رحلة النجومية بالنسبة لهند رستم في السينما، حيث اشتهرت بأدوار الإغراء في السينما المصرية في خمسينيات القرن العشرين، وعرفت بألقاب عدة منها "ملكة الإغراء" و"مارلين مونرو الشرق" وذلك نظرًا للشبه الكبير بينها وبين مارلين مونرو، وقدمت آخر أعمالها في عام 1979 خلال فيلم "حياتي عذاب"حيث قررت بعده اعتزال الفن نهائيا.

ولعل أبرز المعلومات عن والد الفنانة هند رستم كالآتي:

1- يعد والد هند رستم صاحب فكرة الاستعانة بالكلاب البوليسية في قضايا المخدرات.

2- عندما اقترح والد هند رستم هذه الفكرة كان وقتها يشغل منصب حكمدار بوليس السكك الحديدية.

3- هو أحد أهم رجال الأمن الذين لهم أياد بيضاء في مقاومة تعاطي المخدرات وتجارتها بمصر.

جدير بالذكر أن الفنانة هند رستم تعرضت لموجات اكتئاب بعد وفاة زوجها الدكتور محمد فياض، وروت ابنها"بسنت" أن والدتها كانت تنتظر الموت بعد وفاته، وكرهت الحياة" وأغلقت غرفة نومها، وظلت تنام إلى جوار ابنتها في غرفتها.

وفي أغسطس عام 2011 توفيت هند رستم عن عمر يناهز 79 سنة في أحد المستشفيات الكبرى بمدينة الجيزة بعد صراع قصير مع المرض لم يدم أكثر من يومين، حيث داهمتها أزمة قلبية نقلت على إثرها للعلاج في مركز الأطباء بمنطقة المهندسين.