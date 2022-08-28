المشدد 5 سنوات لعاطل بحوزته مواد مخدرة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي، ويحيي عادل صادق، وشادي المهدي عبد الرحمن، وأمانة سر نبيل شكري ومحمد إبراهيم.

كشف أمر الإحالة قيام المتهم "ر. م "، عاطل بحيازة جوهر مخدر الحشيش في غير الاحوال المصرح بها قانونا.

كشفت شهادة معاون مباحث مركز الزقازيق بورود معلومات سرية، عن قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وعقب تقنين الاجراءت واذن النيابة العامة، تمكن من ضبطه وبحوزته 26 كيس من مخدر الحشيش "القنب" بقصد الاتجار والتربح وسلاح أبيض “مطواة” بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة.