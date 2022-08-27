السبت 27 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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تحقيقات ومتابعات

جورج الراسى ليس الأول.. فنانون فقدوا حياتهم فى حوادث سيارات

جورج الراسي
جورج الراسي
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توفي الفنان الشاب جورج الراسي وفتاة كانت برفقته في حادث سير مروّع، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، خلال عودته من العاصمة السورية دمشق إلى بلده لبنان، بعدما أحيا حفلًا غنائيًا في "Cloud 9 Lounge".

ولم يكن جورج الراسي الفنان الأول الذي يفقد حياته في حوادث طرق، حيث سبقه عدد من الفنانين. 

"أسمهان"

في عام 1944، توفيت أسمهان غرقًا في حادث بعد سقوط سيارتها في ترعة بطلخا، وقد أثارت وفاتها، في عمر الـ32، الكثير من الجدل حول ما إذا كان الحادث مدبرًا لقتلها أم لا.

"نادية سيف النصر" 

في فبراير عام 1974 بالعاصمة اللبنانية بيروت، تعرضت الفنانة نادية سيف النصر لحادث سيارة، أودى بحياتها قبل إتمام عامها الـ42.

"عمر خورشيد" 

تعرض الموسيقار عمر خورشيد لحادث، وهو في سن الـ36، وذلك في عام 1981، بعدما اصطدمت سيارته بعمود، بعد خروجه من عمله بأحد ملاهي شارع الهرم.

"رامي الشمالي"

توفي النجم اللبناني لبرنامج ستار أكاديمي، رامي الشمالي، في مصر عام 2010، ولم يتجاوز عمره 23 عامًا، بسبب اختلال عجلة القيادة لتعبر سيارته في الجهة العكسية ويتعرض لحادث مروع، أودى بحياته في الحال.

"عصام بريدي" 

توفي الفنان اللبناني عصام بريدي في عمر 35 عامًا، عام 2015 بطريقة درامية، بعد تمثيل مشهد موته في آخر أعماله الفنية، ووقع الحادث على طريق أوتوستراد الدورة ببيروت، حين اصطدمت سيارته بالفاصل الوسطي في الطريق، لتنقلب ويلقى حتفه.

"داليا التوني"

تعرضت الفنانة داليا التوني بطلة فيلم الألماني مع الفنان محمد رمضان لحادث مروع على طريق العين السخنة، لتفارق الحياة في الحال، ولم يتجاوز عمرها 26 عامًا.

اختلال عجلة القيادة اختل اصطدم الحدود اللبنانية العاصمة السورية دمشق

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وائل لطفي

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